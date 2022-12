A Xunta inviste máis de 50.000 € na mellora dos centros culturais de Codeso (Boqueixón) e Milladoiro (Ames) ao abeiro das liñas de axudas a equipamentos culturais

O director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, visita o resultado das obras realizadas en Codeso, mentres que o director de industrias Culturais comproba a modernización acometida no Milladoiro

O Goberno galego destina máis de 2,5M? aos programas de mellora do equipamento das instalacións e locais culturais dos concellos, así como á modernización das infraestruturas de artes escénicas e musicais

A Xunta de Galicia investiu máis de 50.000? na mellora dos centros culturais de Codeso, en Boqueixón, e do Milladoiro, en Ames, ao abeiro dos programas de axudas á mellora do equipamento das instalacións e locais culturais dos concellos e á modernización das infraestruturas de artes escénicas e musicais, aos que o Goberno galego destina máis de 2,5M?.

O

director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, visitou hoxe o Centro Sociocultural de Codeso no concello de Boqueixón, onde se acaban de acometer obras de mellora co apoio da Xunta, que contaron cun investimento de 500.000? e beneficiaron a 40 espazos.

Como indicou, trátase dunha medida coa que a Xunta impulsa

a modernización dos espazos culturais, adaptándoos ás necesidades que require o desenvolvemento dunha oferta estable, diversa e de calidade tanto nas zonas urbanas como rurais. No

caso de Boqueixón a Xunta financiou nun 65% a actuación, cunha axuda de 22.564? destinada a solucionar os problemas de humidade e filtracións de auga polos lucernarios da cuberta, entre outros. As obras consistiron na substitución das claraboias de cuberta e reposición do falso teito danado, así como no illamento acústico das paredes do auditorio mediante a colocación dun revestimento mural en paredes e teito. A maiores, colocouse tarima flotante sobre o pavimento do escenario e revestiuse con taboleiros contrachapados a súa fronte, pintáronse paredes e teitos e cambiouse a porta contra incendios.

Pola súa banda, o director da Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, visitou hoxe o auditorio da Casa da Cultura do Milladoiro, en Ames, con motivo da adquisición do novo equipamento audiovisual para o espazo do auditorio, a través da subvencións da Xunta para a modernización das infraestruturas de artes escénicas e musicais e polas que o concello amesán percibiu 29.646?. Acompañado pola concelleira de Cultura da localidade, Natividade González, o representante da Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades comprobou o funcionamento da nova pantalla, proxector, cámara negra e iluminación de tecnoloxía LED do recinto, un dos 46 beneficiarios da primeira quenda desta liña de axudas.

Precisamente hoxe remata o prazo de presentación á segunda convocatoria, coa que o investimento na mellora de teatros, auditorios e salas, tanto de xestión pública como privada supera os 2M?.

O departamento de Industrias Culturais da Xunta encárgase da xestión en Galicia desta canle extraordinaria de apoio ao abeiro do Mecanismo Europeo de Recuperación e Resiliencia dos Fondos Next Generation EU.

A dixitalización, a xestión sustentable e o respecto medioambiental son as prioridades deste programa de fomento, de xeito que se está a facilitar a

renovación dos sistemas dixitais de iluminación, vídeo, audio e comunicación en rede, maquinaria escénica, xestión artística e produción. Deste xeito, o investimento repercute nunha mellora das condicións de traballo do persoal técnico e artístico e nunha maior calidade na exhibición dos espectáculos diante do público, ademais de atender as necesidades de

rehabilitación dos edificios para favorecer a súa adaptación ao cambio climático.





