A Xunta inviste máis de 115.000 euros en dous vehículos eléctricos para realizar labores de conservación nas Illas Cíes e en Ons

Os medios adquiridos están especialmente preparados para transitar por zonas agrestes do medio natural, como pistas irregulares ou sen asfaltar

O Executivo galego avanza así na súa aposta por unha mobilidade máis sostible e respectuosa co medio ambiente dentro do parque natural ao tempo que mellora os medios a disposición do persoal encargado do mantemento deste espazo protexido

A Xunta investiu máis de 115.000 euros na adquisición de dous vehículos eléctricos preparados para realizar labores de conservación no Parque Nacional marítimo–terrestre das Illas Atlánticas. Estes medios terrestres –un deles operará nas illas Cíes e o outro en Ons– están especialmente preparados para transitar por zonas agrestes do medio natural como pistas irregulares ou sen asfaltar.

A directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, e a delegada territorial da Xunta en Vigo, Ana Ortiz, asistiron hoxe no porto de Vigo á recepción destas dúas unidades coas que se dá un paso máis na electrificación da mobilidade deste parque nacional, favorecendo a descarbonización do transporte e a redución das emisións á atmosfera. Ademais, incorpóranse a unha flota terrestre que está conformada na actualidade por 10 vehículos: cinco todoterreos, catro camionetas e unha furgoneta.

Os novos medios terrestres contan co cofinanciamento dos programas de incentivos ligados á mobilidade eléctrica (MOVES III) no marco do Plan de Recuperación, Transformación, Resiliencia (NextGenerationEU) financiado pola Unión Europea.

Estas incorporacións cumpren o dobre obxectivo do Executivo galego de apostar por unha mobilidade máis sostible e respectuosa co medio ambiente dentro do parque nacional ao tempo que se melloran os medios a disposición dos profesionais que se encargan da conservación e mantemento das illas que conforman este espazo protexido





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando