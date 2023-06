A Xunta inviste máis de 115 M€ en 6 anos na mellora dos firmes das estradas autonómicas para garantir a conservación e reforzar a seguridade viaria

Vázquez Mourelle salienta que a Xunta leva licitadas este ano obras de mellora do firme por importe de 20,5 M?, no marco do Plan de reforzos de firme, en marcha desde 2016

Remarca o Plan de conservación ordinaria e viabilidade invernal, licitado en outubro de 2021 por importe de 133,5 M? e por un período de 4 anos

Pon en valor a inspección e xestión de obras de paso, muros e noiros, cun sistema pioneiro que este ano conta con partida específica por importe de 4,1 M?

Recorda que a Xunta vén de encomendar á empresa pública Seaga a realización de traballos de control de biomasa nas marxes das vías autonómicas durante os vindeiros dous anos, o que suporá preto de 3 M? de investimento

Critica a inacción do Goberno central na conservación da rede da súa titularidade, cun deplorable estado en casos como o da A–6, a A–52, a A–55 ou a N–642 na Mariña

A Xunta investiu máis de 115 M? en 6 anos na mellora dos firmes das estradas autonómicas para garantir a conservación e reforzar a seguridade viaria e a comodidade nos desprazamentos dos usuarios.

Así o manifestou a conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, no Parlamento de Galicia, onde subliñou que a Xunta leva licitadas este ano obras de mellora do firme por importe de 20,5 M?.

O Goberno galego, desde que en 2016 puxo en marcha o Plan de reforzos de firme, dedica unha media de 20 M? anuais a este cometido.

Lembrou que a maiores, este ano as empresas concesionarias das autovías autonómicas van acometer obras de mantemento e rehabilitación do firme.

Así, na A–56, a autovía Santiago–Brión, os traballos xa comezaron o pasado mes de abril e terán que estar rematados ao finais do verán, cun orzamento de 5,9 M?. Na autovía do Barbanza tamén se vai mellorar o firme, mediante un investimento que roldará os 6 M?.

A isto súmase o Plan de conservación ordinaria e viabilidade invernal, licitado en outubro de 2021 por importe de 133,5 M? e por un período de 4 anos.

Tamén puxo en valor a inspección e xestión de obras de paso, muros e noiros, cun sistema no que a Xunta é pioneira e que este ano conta, por primeira vez, con partida específica por importe de 4,1 M?.

Recordou que o pasado día 19 a Xunta encomendou á empresa pública Seaga a realización de traballos de control de biomasa nas marxes das vías autonómicas durante os vindeiros dous anos, o que suporá preto de 3 M? de investimento.

Fronte á aposta da Xunta pola conservación das estradas autonómicas, contrapuxo a inacción do Goberno central na rede da súa titularidade, cun deplorable estado de mantemento en casos como o da A–6, a A–52, a A–55 ou a N–642 na Mariña.

Lamentou que por exemplo os usuarios da autoestrada estatal AP–53, entre Santiago e Dozón, teñan que pagar unha das peaxes máis caras de España, sen ningún tipo de bonificacións, por transitar por unha vía chea de fochancas.





