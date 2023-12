A Xunta inviste arredor de 823.000 euros na ampliación do CIFP de Vilamarín

O delegado territorial destacou que se trata dunha superficie ampliada de 955 m² construídos cun prazo de execución de 6 meses, ao abeiro do Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica

Gabriel Alén xustificou esta actuación no CIFP de Vilamarín na falta de espazo no módulo de Talleres–Cociñas, máis concretamente na zona dedicada a Pastelería

O representante do Goberno galego lembrou que no que vai de lexislatura se executaron 1.372 obras de mellora dos centros ao abeiro desta folla de ruta

O delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, visitou esta mañá, acompañado do alcalde, Amador Vázquez, o CIFP de Vilamarín, onde anunciou a licitación das obras de ampliación do centro educativo, nas que a Xunta vai investir arredor de 823.000

O delegado territorial xustificou que esta actuación no CIFP de Vilamarín vén motivada pola falta de espazo no módulo de Talleres–Cociñas, máis concretamente na zona dedicada a Pastelería

. Deste xeito, explicou Gabriel Alén, a actuación consiste en realizar un novo volume encostado á edificación actual, pola súa banda norte, facendo unha planta de soto destinada a vestiarios e limpeza, unha planta baixa onde se localizan as novas aulas–talleres e unha planta baixo cuberta dedicada a almacenaxe de material e distintos utensilios de cociña.

A nova planta baixa, con acceso desde a zona de cociñas existente, divídese en tres grandes aulas/talleres: unha de panadería e outros dous espazos dedicados a pastelería. Haberá un corredor ‘de limpo’ de acceso ás devanditas aulas e un despacho dedicado á venda de produtos realizados nas devanditas aulas.

Na parte posterior das aulas quedará un espazo para corredor ‘de sucio’ para sacar o lixo e os refugallos e non interferir co alumnado. A planta terá un acceso desde a entrada a unha escaleira pola que se baixará aos vestiarios da planta soto.

“Unha superficie ampliada de 955 m² construídos, –subliñou o representante do Goberno galego– cun prazo de execución de 6 meses, ao abeiro do Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica que incrementa un 27% o seu orzamento ata os 243 millóns para atender as necesidades de modernización dos centros”.

a través desta folla de ruta. Nela inclúense todas as intervencións que se fan nos centros escolares co fin de que estean mellor acondicionados, máis implicados coa educación dixital e as novas metodoloxías, máis sostibles e máis confortables para alumnado e profesorado.

