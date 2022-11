A Xunta inviste 59.000 euros no reforzo da seguridade en catro puntos do Camiño que coinciden con estradas autonómicas na Fonsagrada

O delegado territorial de Lugo, Javier Arias, explica que as actuacións inclúen a mellora do pavimento, a colocación de valos de madeira ou barreiras de seguridade e a instalación de sinalización que advirte de perigo pola presenza de peóns

A Fonsagrada (Lugo), 11 de novembro de 2022

A C

onsellería de Infraestruturas e Mobilidade está a executar actuacións de reforzo da seguridade en catro puntos do Camiño Primitivo ao seu paso pola Fonsagrada que conflúen coas estradas autonómicas LU–530 e LU–701. O investimento total ascende a 59.300 euros.

O delegado territorial da Xunta en Lugo, Javier Arias, acompañado de persoal técnico da Axencia Galega de Infraestruturas, comprobou hoxe as obras que se acometen á altura do pq 54+270 da LU–530, nas proximidades do Piñeiral.

Os traballos abranguen un treito duns 200 metros e inclúen a roza das marxes, a mellora do pavimento do Camiño en todo ese percorrido e a instalación dun valo de madeira.

Outra intervención prevista na LU–530 comezará os vindeiros días na zona de Paravella (pq 42+140). Neste punto acondicionarase o firme, dotarase a ruta xacobea dun pavimento de pedra e colocarase un bordo de formigón.

Arias explicou que ademais están en execución actualmente obras de mellora nun treito do Camiño que transcorre paralelo á LU–701 na zona de Paradanova, á altura do pq 2+280. Neste caso tamén se reforzará o pavimento e colocarase unha barreira de seguridade.

Ademais, as actuacións propostas na Fonsagrada inclúen a instalación de sinalización que advierte de perigo pola presenza de peóns nun cruzamento da LU–701 coa ruta xacobea situado á saída da localidade en dirección Asturias.





