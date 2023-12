A Xunta inviste 375.000 € na mellora e acondicionamento dos locais dos armadores no porto de San Cibrao

O conselleiro do Mar destacou que esta actuación redundará positivamente nas condicións de traballo dos usuarios así como na redución das necesidades de mantemento dos edificios

A obra, que atópase en proceso de licitación rematando o pasado día 29 o prazo de presentación de ofertas, recolle entre outros traballos a substitución das cubertas, baixantes e canalóns así como a pintura das fachadas

O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, puxo en valor o futuro acondicionamento do edifico dos locais dos armadores no porto de San Cibrao, no municipio lugués de Cervo, no que a Xunta de Galicia vai a investir o vindeiro ano 375.000 euros. O titular de Mar fixo estas declaracións durante unha visita ao porto cervense na que tamén resaltou o impacto positivo destas melloras nas condicións de traballo dos profesionais do mar desta zona.

Alfonso Villares sinalou que o proceso de licitación se atopa moi avanzado por parte de Portos de Galicia rematando o pasado día 29 o prazo de presentación de ofertas para este proxecto polo que se vai a actuar n

os tres edificios de locais de armadores do porto –10 locais en total– abordando, entre outros traballos, a substitución das cubertas, baixantes e canalóns e a pintura das fachadas, entre outros melloras, mellorando

O responsable de Mar destacou o esforzo inversor do Goberno galego que tamén vén recollido nos Orzamentos 2024 con novas actuacións noutros portos da Mariña lucense como os de Burela, Foz ou Ribadeo e que amosan súa aposta decidida por seguir traballando na progresiva renovación e mellora das infraestruturas portuarias autonómicas e dos edificios de traballo do sector profesional optimizando o seu uso operativo e facilitando o desenvolvemento da actividade pesqueira por parte dos profesionais do mar.





