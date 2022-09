A Xunta inviste 144.300 euros na mellora da seguridade dun treito do camiño paralelo a LU132 en Trabada

As obras incluirán a roza das marxes, a mellora do pavimento do Camiño en todo ese percorrido, a instalación de dúas pasarelas peonís de madeira, a colocación de barreiras de seguridade e o reforzo da sinalización para advertir aos condutores da posible presenza de peóns. Esta última actuación será especialmente sensible no cruce de Soenlle, no que se está a valorar ademais de reforzar a sinalización, a colocación de bandas rugosas.