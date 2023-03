A Xunta inviste 140.000 euros na mellora da Praza da Alameda do Porriño

O vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes visitou a localidade para coñecer as melloras executadas no marco dun convenio co Concello



A través da iniciativa reparouse e humanizouse o espazo, con novo pavimento impermeabilizado e elementos de xogo infantil



As actuacións enmárcanse no compromiso do Goberno galego co eido local, ao que neste exercicio destina 564,3 M? a través do Fondo de Cooperación Local e as distintas ordes de subvencións



O vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, visitou hoxe xunto coa directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, O Porriño para coñecer as melloras executadas na Praza da Alameda no marco dun convenio entre este concello e a Xunta, cun importe de 140.000 euros. A través do acordo o Goberno galego asumiu o custo íntegro das actuacións destinadas á humanización e reparación de filtracións neste espazo de encontro e lecer para a veciñanza.

O vicepresidente segundo engadiu que, a través das distintas liñas de apoio ao eido local, a Xunta investiu no concello do Porriño preto de 713.000 euros nos últimos anos. A esta contía súmanse as achegas anuais do Fondo Base de Cooperación Local, que en 2022 foi de 516.667 euros.

Diego Calvo incidiu na importancia da colaboración entre administracións. “Como entidades máis próximas á cidadanía, os concellos son quen mellor coñecen as necesidades e desde a Xunta temos o firme compromiso de que todos os galegos e galegas, con independencia do seu lugar de residencia, dispoñan de servizos e infraestruturas municipais de calidade”, afirmou.

Nesta liña, referiuse ao orzamento global destinado polo Goberno galego ao eido local, que suma

este exercicio 564,3 millóns de euros, un 15,5 % máis que en 2022, entre os 143,4 millóns de euros do Fondo de Cooperación Local (FCL) e as ordes de subvención dos distintos departamentos autonómicos.

Entre elas salientou a nova medida

que se publicará en breve para financiar actuacións de eficiencia enerxética en instalacións municipais. Vai destinada aos municipios de menos de 30.000 habitantes e conta cun orzamento de 7,8 millóns de euros cofinanciados con fondos Feder. Trátase dunha orde plurianual para o período 2023–2024, na que a Xunta achegará 3,1 millóns de euros.

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando