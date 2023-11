A Xunta investiu máis de 600.000 € na mellora da vía autonómica LU-113 dende Rozas ata o final da travesía de Castro, no concello de Castro de Rei

O delegado territorial de Lugo, Javier Arias, explica que se renovou o pavimento e a sinalización horizontal nos seis quilómetros polos que discorre este treito

Castro de Rei (Lugo), 30 de novembro de 2023

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade vén de rematar as obras de reforzo do firme na vía autonómica LU–113, no treito que vai desde o seu inicio en Rozas ata o final da travesía de Castro de Ribeiras de Lea, no municipio de Castro de Rei.

O delegado territorial da Xunta en Lugo, Javier Arias, comprobou hoxe o resultado da actuación, que supuxo a renovación do pavimento e da sinalización horizontal en seis quilómetros, desde o pq 0+000 e 6+000. O investimento ascendeu a 603.700 euros.

A intervención consistiu na reparación do firme mediante fresados localizados e a reposición da capa de rodaxe a carril completo en todo o treito. Posteriormente repintáronse as marcas viarias.

Arias afirmou que, deste xeito, a Xunta mellora as prestacións da estrada en beneficio das persoas usuarias, que poderán desprazarse de forma máis cómoda e segura por esta vía autonómica.

Así mesmo, explicou que esta obra está incluída nun contrato de case 3,5 millóns de euros para mellorar o firme en catro estradas autonómicas ao seu paso polas comarcas da Terra Chá e Lugo.

Ademais da LU–113, hai actuacións nas vías LU–111, LU–121 e LU–120 no seu transcurso polos municipios de Rábade, Abadín, Vilalba, Begonte, Castro de Rei, Cospeito e A Pastoriza.





