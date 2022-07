A Xunta investiu 193.000 euros na renovación integral da rede de servizos da rúa das Pedreiras, en Vilalba

O proxecto contemplou a instalación dunha nova rede de abastecemento e incorporación de saneamento que separe as augas pluviais das fecais; así como seccións soterradas para as redes aéreas de telecomunicacións e electricidade existentes na rúa. Tamén se r enovaron as acometidas domiciliarias para garantir o acceso aos servizos a todos os predios do tramo afectado.