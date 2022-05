A Xunta investirá preto de 1 M€ nas obras da 1ª fase de acondicionamento da estrada autonómica PO-546 en Estribela, no concello de Pontevedra

A actuación, que ten como obxectivo reforzar a seguridade viaria e favorecer a mobilidade peonil e o acceso ao transporte público, permitirá a ampliación das beirarrúas a un mínimo de 2 metros e anchear puntualmente a vía

Instalaranse novas luminarias, habilitaranse 3 pasos de peóns sobreelevados con iluminación intelixente e renovaranse os refuxios de autobús

A Consellería de Infraestruturas licitará as obras no segundo semestre deste ano, co obxectivo de comezalas no primeiro semestre de 2023

Xunta impulsa unha transformación integral da PO–546 como eixo de mobilidade sostible, con accións tamén entre Mollabao e Os Praceres e desde o final da 1ª fase en Estribela ata a rúa Concepción Arenal, en Marín



Santiago de Compostela, 16 de maio de 2022

A Xunta investirá preto de 1 millón de euros na execución das obras da primeira fase de acondicionamento da estrada autonómica PO–546, en Estribela, no concello de Pontevedra.

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoxe o decreto polo que se declara a utilidade pública e se dispón a urxente ocupación dos terreos necesarios para executar esta actuación.

O Consello da Xunta autorizou o pasado 5 de maio o decreto expropiatorio para impulsar esta intervención

máis coñecida como a estrada vella de Marín, cuxo obxectivo é reforzar a seguridade viaria e favorecer a mobilidade peonil e o acceso ao transporte público nun treito de preto de 500 metros da PO–546.

https://bit.ly/3MkASzQ

.

A intervención forma parte d

un conxunto de actuacións que impulsa a Xunta e que permitirán conformar un eixo para a mobilidade sustentable entre Pontevedra e Marín, apoiado nesta estrada autonómica.

Máis en detalle, levarase a cabo a reurbanización completa da estrada, no treito

situado entre os puntos quilométricos 4+400 e o 4+890 da vía autonómica, no que se

transformará a súa configuración na procura dun maior calmado de tráfico, dándolle maior protagonismo aos peóns fronte aos vehículos.

A transformación deste treito de estrada, no que se mantén o dobre sentido de circulación e se ten en conta a limitada sección actual da vía, obriga á ampliación da plataforma mediante a execución de estruturas de diferente tipoloxía, en función do punto do que se trate.

Así, entre as actuacións que se executarán inclúese a modificación da sección transversal da estrada para ampliar as beirarrúas ata un mínimo de 2 metros co obxectivo de favorecer os desprazamentos a pé dos veciños e gañar accesibilidade.

Con respecto a intervención de ampliación da plataforma neste treito da PO–546, esta exixe executar actuacións complementarias complexas, pola configuración das marxes da propia estrada, que rexistra fortes desniveis, para o que se desenvolverá unha estrutura en voadizo, un recheo, un muro de contención e a demolición de varias edificacións en ruína.

Máis en concreto, pola marxe dereita da estrada, do punto quilométrico 4+515 ao 4+540, executarase unha estrutura en voadizo apoiada sobre a propia plataforma da estrada, que estará composta por unha lousa de formigón de 5 metros de ancho dos cales 1,80 metros son transitables. E do punto 4+615 ao 4+665 construirase un muro de contención de terras de coieira.

As obras inclúen, ademais, a mellora da iluminación, coa disposición de novas luminarias, e a habilitación de 3 pasos de peóns sobreelevados, con iluminación específica e sistema intelixente, que detecten ao cidadán nas inmediacións do paso, activando elementos de sinalización. Tamén se mellorarán as paradas de bus, incluíndo a renovación dos refuxios.

As actuacións completaranse co fresado e estendido do firme, a reposición da drenaxe e dos servizos afectados e a sinalización das marcas viarias.

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade licitarás as obras e convocará o levantamento de actas previas das expropiacións no segundo semestre deste ano, co obxectivo de comezar os traballos no primeiro semestre de 2023. A actuación ten un prazo de execución de 12 meses

Esta intervención será financiada con fondos do Mecanismo de Recuperación e Resilencia, do programa Next Generation UE.

O departamento de Infraestruturas da Xunta está a promover unha transformación integral da estrada PO–546, que se corresponde coa vella estrada de comunicación entre Marín e Pontevedra.

Na actualidade a funcionalidade da mobilidade interurbana para automóbiles canalízase fundamentalmente a través das estradas PO–11 e PO–12, que discorren pola ribeira do mar. En consecuencia, é posible formular unha proposta de actuación que permita, mellorar a funcionalidade da estrada PO–546, entre Mollabao, no concello de Pontevedra, e Marín, orientándoa ao tránsito de peóns, ciclistas e transporte público.

A Xunta, ademais da intervención obxecto do acordo de hoxe, promoverá dúas novas actuacións nesta vía de titularidade autonómica.

Dunha banda, proponse actuar no treito da PO–546, entre Mollabao e Os Praceres, acondicionando e ampliando a plataforma da estrada, de modo que na maior parte do percorrido se habilitará pola súa marxe dereita un espazo peonil e outro ciclista bidireccional.

Nesta intervención, nas zonas con presenza de vivendas, executarase unha beirarrúa peonil na marxe esquerda da estrada e melloraranse todas as paradas de transporte público ao longo do treito de actuación, favorecendo así a mobilidade en autobús entre Marín e Pontevedra. Tamén se renovará a iluminación e reporanse os servizos afectados pola execución das obras.

Doutra banda, prevese executar a transformación da estrada PO–546 tamén entre Estribela e rúa Concepción Areal. Trátase de completar os treitos entre o final da actuación da 1ª fase en Estribela e o límite municipal co concello de Marín, así como o treito da estrada denominado rúa Concepción Arenal nese municipio que resta por humanizar, entre a rotonda das Áncoras e o Parque Eguren, tras as actuacións executadas nos últimos anos en colaboración entre a Xunta e o Concello.

Ambos os treitos executaranse de modo coherente coas actuacións proxectadas e executadas, obténdose como resultado final una estrada completamente transformada, humanizada, con protagonismo especial para o peón e o transporte público, en detrimento do vehículo privado.

