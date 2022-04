A Xunta investirá preto de 855.000€ na sinalización e na divulgación das áreas de risco de inundación da demarcación hidrográfica Galicia-Costa

Trátase de reforzar a concienciación sobre o risco de asolagamentos na demarcación de competencia autonómica, incrementando o coñecemento sobre o comportamento natural dos ríos e a influencia das accións dos cidadáns

O contrato inclúe a instalación de paneis informativos en cada zona con risco de asolagamento

Normal 0 21 false false false ES

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través de Augas de Galicia, destinará un investimento de 853.708 euros a traballos de sinalización das áreas de risco de inundación da demarcación hidrográfica Galicia–Costa e á súa divulgación con accións formativas.

O obxectivo é reforzar a concienciación sobre o risco de asolagamentos na demarcación de competencia autonómica e, dun xeito específico, naquelas áreas de risco potencial significativo de inundación (ARPSIS), que presentan un maior risco e perigosidade.

Trátase de incrementar o coñecemento sobre o comportamento natural dos ríos e a influencia das accións dos cidadáns.

No marco desta iniciativa afondarase nos fenómenos das inundacións e as medidas para minimizar os seus danos grazas ao Plan de Xestión de Risco de Inundacións impulsado pola Xunta.

Para isto, levaranse a cabo unha campaña específica de sinalización destes puntos e tamén iniciativas de sensibilización dirixidas ao conxunto da cidadanía.

Neste sentido, instalaranse paneis informativos e divulgativos en cada zona inundable, sendo especificamente deseñados para cada área. Ademais, o contrato prevé unha campaña a través de redes sociais e páxinas webs, utilizando diversos recursos audiovisuais e infográficos.

Tamén se levarán a cabo accións de formación para escolares destas zonas con risco de inundacións. Así, impartiranse obradoiros en colexios e desenvolverase material didáctico específico para este fin.

A Plataforma de Contratos Públicos de Galiciapublicou o pasado 8 de abril a licitación deste contrato de servizos, ao que as empresas interesadas poderán presentar as súas ofertas ata o vindeiro día 19 de maio. Esta actuación contará co cofinanciamento do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER).

Plan de inundacións

Cómpre lembrar que a Xunta, a través de Augas de Galicia, redacta e revisa cada seis anos a avaliación preliminar do risco de inundacións da demarcación hidrográfica Galicia–Costa, e segue a avanzar no traballo do novo Plan de xestión de risco de inundacións 2021–2027.

En paralelo, Augas de Galicia está a desenvolver os plans específicos de xestión en 9 zonas fluviais con maior risco de inundacións. Trátase das contornas do río Umia, en Caldas de Reis e Portas; Ulla–Sar, en Padrón, Dodro, Rianxo, Rois, Catoira, Pontecesures e Valga; o Anllóns, en Carballo; Campeda, en Vimianzo; Fontecova e Trasposta, en Viveiro; Bahíña e o propio Groba, en Baiona; así como no Lagares, en Vigo.

Estes plans recollen medidas e actuacións paliativas e preventivas de aplicación polas distintas administracións, Xunta e Concellos, para minimizar o risco de enchentes.

Normal 0 21 false false false ES





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.