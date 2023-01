A Xunta investirá preto de 640.000 € na urbanización e mellora do vial portuario de Raxó

O Executivo galego autorizou hoxe a sinatura dun convenio de colaboración entre Portos de Galicia e o Concello de Poio para a execución das obras, nas que o ente público aporta o 70% do orzamento e o Goberno local o 30% restante

Os traballos suporán a reordenación da circulación e redistribución de espazos dándolle un aspecto máis amable para os peóns así como a instalación das redes de servizos urbanos como o saneamento, electricidade ou telefonía

A Administración local asumirá o mantemento viario, a vixilancia das instalacións, a regulación do tráfico e a recollida de residuos na zona portuaria, entre outras obrigas

Santiago de Compostela, 12 de xaneiro de 2023

A Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, investirá preto de 640.000 euros nas obras de mellora do bordo portuario de Raxó, no concello pontevedrés de Poio, co obxectivo de humanizar a zona e integrar o vial portuario coa vila. Así o acordou hoxe o Consello da Xunta, que autorizou a sinatura dun convenio de colaboración entre Portos de Galicia e o Concello para a execución e financiación dos traballos, que incluirán tamén as redes de servizos urbanos e a mellora da accesibilidade das beirarrúas municipais.

A actuación global prevista está orzamentada en máis de 900.000 euros, do que o Executivo galego financia o 70% e o Goberno local o 30% restante, algo máis de 270.000 euros correspondentes coas redes de servizos municipais. Portos de Galicia encargarase da licitación e execución da obra mentres que o Concello asumirá o mantemento viario, a vixilancia das instalacións, a regulación do tráfico –garantindo de xeito permanente o acceso para as actividades portuarias– e a recollida de residuos da zona portuaria.

As obras proxectadas executaranse en base ao proxecto presentado pola presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas, e polo delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Luis López, á confraría de pescadores de Raxó e aos colectivos sociais implicados co obxectivo de atender, na medida do posible, as súas necesidades.

O obxectivo dos traballos pasa por reordenar a circulación peonil e rodada na vía de acceso ao porto de Raxó así como redistribuír os espazos para facer esta zona de interacción porto–vila máis atractiva tanto para os veciños como para os visitantes.





