A Xunta investirá preto de 500.000 euros na introdución de aerotermia e na ampliación dos equipos de radioloxía do centro de saúde de Carballo

Gonzalo Trénor visitou o centro, que recibirá un investimento de 290.000 euros para instalar un sistema de aerotermia dentro dun contrato da Xunta para introducir enerxías renovables nos centros de saúde

O centro de saúde de Carballo duplicará a súa capacidade de radiodiagnóstico coa instalación dunha nova sala de raios X con dous detectores valorada en máis de 180.000 euros a través dun contrato de renovación de equipamento de radioloxía na atención primaria licitado este mes

O delegado territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trénor, visitou hoxe o centro de saúde de Carballo para detallar os investimentos por case 500.000 euros que acometerá o goberno galego este ano neste centro. Na visita estivo acompañado pola directora de Atención Primaria, Concepción Blanco

Trénor salientou que a Xunta vén de licitar a instalación, por 290.000 euros, dun sistema de aerotermia no centro de saúde carballés. Únese así ás actuacións noutros 13 dentro dun contrato para a introdución de enerxías renovables en centros de saúde por importe de 1,5 millóns de euros. Este investimento xurde a través dun acordo entre o Sergas e o Inega, dependente da Consellería de Economía, Industria e Innovación, que promove, a través da Axenda Enerxética Galicia 2023, a integración de enerxías renovables en edificios públicos e facilita o seu cofinanciamento polo programa operativo FEDER Galicia 2017–2020.

Por outra banda, Trénor sinalou o investimento de 181.500 ? na renovación do equipo de radioloxía do centro de saúde carballés. A substitución da actual sala de raios X, dun só detector, por unha nova sala con dous detectores permitirá duplicar a capacidade do servizo de radioloxía desta localidade. Este equipo inclúese na licitación que o Sergas publicou a semana pasada para a adquisición de novas salas de raios X dixitais en 29 centros de saúde, por un importe de 4,7 millóns de euros.

Deste xeito, a Xunta reforza o seu propósito dunha atención primaria máis resolutiva, cunha maior capacidade diagnóstica para mellorar a prevención da enfermidade e evitar, así, posibles complicacións posteriores nos pacientes; e a súa vez, suma esforzos dentro da súa actuación de fomento das tecnoloxías renovables na administración xeral da comunidade autónoma e no sector público autonómico.

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando