A Xunta investirá máis de 5,3 millóns de euros en dotar de equipamento as aulas CeMIT para facilitar a capacitación dixital da cidadanía

No marco do Plan de Reforma e ampliación da Rede a Axencia vén de licitar un acordo marco para a compra de ordenadores all–in–one, pantallas interactivas, sistemas de videoconferencia, tablets, libros electrónicos, complementos audiovisuais e complementos inclusivos para persoas con discapacidade

A esta subministración engádese a adquisición xa realizada de Impresoras 3D, kits de robótica, drons, gafas de realidade virtual e kits de placas de comunicación e programación

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia vén de licitar un acordo marco cun orzamento estimado de 4,5 millóns de euros para renovar parte do equipamento tecnolóxico da Rede CeMiT, concretamente ordenadores all–in–one, pantallas interactivas, sistemas de videoconferencia, tablets, libros electrónicos, complementos audiovisuais e complementos inclusivos para persoas con discapacidade. Esta medida enmárcase no Plan de Ampliación e Reforma da Rede CeMIT que contempla varias liñas de actuación para dotar de tecnoloxía punteira ás aulas da Rede.

Este novo material engádese a outros complementos tecnolóxicos innovadores xa adquiridos pola Axencia por un importe de 756.110,85 euros como impresoras 3D, kits de robótica, drons, gafas de realidade virtual e kits de placas de comunicación e programación.

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia puxo en marcha a finais de 2021 o Plan de Reforma e Ampliación da Rede de Aulas CeMIT para impulsar a capacitación dixital dos galegos. Cun investimento de 22,7 millóns de euros ata 2013 o Plan aborda a transformación física e arquitectónica dos centros; a dotación de equipamento tecnolóxico punteiro; a posta en marcha un novo servizo de aula móbil, o reforzo dos servizos dixitais e adaptación da estratexia formativa ao novo marco galego de competencias dixitais, que entrou en vigor en xaneiro de 2022.

A reformulación de servizos e espazos converterá a Rede nun instrumento clave para que Galicia logre o obxectivo marcado polo Compoñente 19.l1 do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia de formar en competencias dixitais a 45.790 persoas ata 2025. Tamén será fundamental o papel dos centros para acadar que o 70% dos galegos e galegas teña competencias dixitais básicas, o 50% deles mulleres, segundo establece a Estratexia Galicia Dixital 2030.

A Rede CeMIT (Rede de Centros para a Modernización e a Inclusión Tecnolóxica), é unha iniciativa posta en marcha pola Amtega que conta coa colaboración de 91 concellos e está integrada por 97 centros en 52 comarcas que ten entre os seus obxectivos o de promover o uso das novas tecnoloxías entre a poboación, con especial atención aos colectivos máis afectados pola fenda dixital, fomentar a formación dixital entre os profesionais galegos e mostrar á pemes e micropemes as vantaxes da sociedade da información.

Ademais do Plan de Formación, a Rede CeMIT desenvolve campañas de sensibilización e divulgación da importancia e beneficios das TIC entre a cidadanía, empresas e outros colectivos coa organización de charlas e conferencias. Paralelamente, a maioría dos centros da Rede contan co servizo de “aula aberta”, que posibilita o acceso libre e de balde dos usuarios á utilización do equipamento co apoio e asesoramento dun axente especializado.

A listaxe completa e a localización das aulas CeMIT poden ser consultados en:

