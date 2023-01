A Xunta investirá este ano arredor de 3 M€ en renovar o alumeado de preto dunha trintena de portos con equipamentos de tecnoloxía led

A titular de Mar salienta que se instalarán elementos de altas prestacións e software de telecontrol para mellorar as condicións de iluminación e eficiencia enerxética nos espazos portuarios contribuíndo así a reducir a contaminación luminosa



O Executivo galego ten en marcha outras actuacións de mellora como a renovación dos pavimentos e firmes dos espazos portuarios ou a instalación de novas defensas e medios de amarre nas dársenas que suman preto de 3,5 millóns de euros



A Consellería do Mar investirá nos vindeiros meses máis de 800.000 euros no porto de Muros entre estas melloras e outras relacionadas coa reposición da cuberta e acondicionamento do edificio da lonxa e os departamentos de usuarios



A conselleira do Mar, Rosa Quintana, visitou hoxe o porto de Muros, onde anunciou que o seu departamento, a través de Portos de Galicia, vai investir este ano arredor de 3 millóns de euros na renovación do alumeado de preto dunha trintena de portos autonómicos. As actuacións permitirán instalar novos equipamentos, luminarias e proxectores con tecnoloxía LED e software de telecontrol co obxectivo de mellorar a eficiencia enerxética e as condicións de iluminación das contornas portuarias reducindo o máximo posible a contaminación luminosa.

Estes traballos, que en Muros contan cun orzamento de máis de 230.000 euros, realizaranse en tres portos da provincia de Lugo, (Ribadeo, Burela e Viveiro–Celeiro), en catorce da provincia da Coruña (Cariño, Cedeira, Sada, Malpica, Laxe, Fisterra, Cee, Muros, Portosín, Aguiño, Ribeira, A Pobra do Caramiñal, Cabo de Cruz e Rianxo) e nove da zona sur: Vilanova de Arousa, O Xufre–A Illa de Arousa, Tragove (Cambados), O Grove, Portonovo, Combarro, Bueu, Cangas e Moaña.

A representante do Executivo galego salientou que se instalará tecnoloxía LED con equipamentos de altas prestacións deseñados especialmente para traballar en espazos portuarios pola súa resistencia en ambientes mariños e condicións meteorolóxicas adversas. Ademais, incrementarase a protección fronte a posibles sobretensións e implantarase unha capa tecnolóxica para o telecontrol da iluminación.

Estas melloras, incidiu Rosa Quintana, enmárcanse nos obxectivos de desenvolvemento sostible e contribúen a reducir a pegada de carbono cun menor consumo de enerxía. Ao mesmo tempo responden ao que se coñece como iluminación intelixente, o que permitirá a Portos de Galicia contar con datos en tempo real e indicadores medioambientais así como unha maior eficiencia reducindo custos.

A titular de Mar destacou que a maiores está en tramitación un contrato global para as tres provincias litorais –e preto dunha trintena de localidades– de renovación de firmes e pavimentos nas contornas portuarias así como a sinalización horizontal en explanadas e vías portuarias por importe de 1,6 millóns de euros.

A estes investimentos engádese tamén a instalación de defensas e medios de amarre en distintas dársenas, un contrato que xa se está a executar por importe de máis de 1,8 millóns de euros e que ten como obxectivo mellorar as condicións de traballo dos profesionais do mar.

No caso concreto de Muros, as actuacións para a mellora da iluminación contan cun orzamento de máis de 230.000 euros e permitirán renovar 175 luminarias e proxectores

–os traballos inclúen tamén a retirada dos equipamentos actuais– para que conten con tecnoloxía LED, ao tempo que se os dotará de sistemas de telexestión.

A titular de Mar, que estivo acompañada pola presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas, salientou que no caso da renovación de pavimentos e firmes, Muros contará cun investimento de arredor de 120.000 euros que permitirá mellorar o estado da explanada existente xunto á lonxa e pintar zonas de estacionamento.

A maiores, Rosa Quintana lembrou que o peirao muradán tamén está incluído no contrato global de dotación de defensas e medios de amarre, cun investimento de 75.000 euros, ao tempo que se está a traballar no proxecto de reposición da cuberta e acondicionamento do edificio da lonxa e os departamentos de usuarios por importe de máis de 380.000 euros.

As obras na lonxa inclúen a impermeabilización da cuberta plana así como a substitución das zonas a dúas augas e a reposición dos elementos de desaugue. Ademais colocarase un novo falso teito suspendido, faranse algúns cambios na sala de poxas, pintaranse distintos elementos e mellorarase o alumeado existente.

Deste xeito, vanse destinar nos próximos meses máis de 800.000 euros a distintas melloras no porto de Muros co obxectivo de optimizar o estado das instalacións portuarias e mellorar as condicións de traballo dos profesionais do mar.

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando