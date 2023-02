A Xunta investirá 5,7 M€ na construción do futuro apartadoiro ferroviario da Plisan

Ángeles Vázquez salienta que o Goberno galego segue a traballar no desenvolvemento desta plataforma loxística para dar resposta ao grande interese do tecido produtivo nas súas parcelas

A Xunta de Galicia investirá 5,7 millóns de euros na construción do futuro apartadoiro ferroviario da Plataforma loxístico industrial Salvaterra ? As Neves, segundo anunciou hoxe a conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, tras reunirse co presidente da Autoridade Portuaria de Vigo, Jesús Vázquez Almuiña.

Por outra banda, segundo explicou a conselleira, co obxectivo de dar resposta ao “grande interese” do tecido produtivo en parcelas desta área industrial, o Goberno galego segue a traballar no seu desenvolvemento. Nesa liña, está a traballar na modificación do proxecto sectorial e nas expropiacións necesarias para poder implantalo e atender as necesidades dos sectores que precisan grandes superficies para a súa instalación.

