Vázquez Mourelle explica que hoxe comeza o proceso de información pública destas actuacións, cuxas obras licitarán a comezos da primavera para inicialas este ano

Construirase un aparcadoiro en San Xoán, nun espazo estratéxico para a entrada e saída da cidade, xunto á glorieta que comunica o comezo do núcleo urbano de Ferrol coa FE–13

Na parcela, con máis de 2.800 m², terá un total de 89 prazas de aparcadoiro gratuítas, 3 delas para mobilidade reducida e 3 con puntos de recarga de vehículos eléctricos

Executarase outro aparcadoiro en San Sadurniño, xunto á antiga AC–862 co obxectivo de facilitar esas viaxes compartidas pola AG–64, a autovía Ferrol–Vilalba

Será un estacionamento de 4.100 m², con 139 prazas, 4 para persoas con mobilidade reducida e 5 puntos de recarga para vehículos eléctricos

A conselleira destaca a aposta da Xunta pola mobilidade sostible, que tamén supón fomentar o transporte público, mantendo o desconto do 50% no billete dos autobuses autonómicos

Máis de 12.000 menores de 21 anos da comarca de Ferrolterra viaxan gratis nos autobuses da Xunta grazas á tarxeta Xente Nova

Ferrol, 10 de xaneiro de 2023

A Xunta investirá case 1,6 M? en dous aparcadoiros disuasorios gratuítos en Ferrol e San Sadurniño para facilitar que os cidadáns compartan vehículo e fomentar a mobilidade sostible.

A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, xunto coa delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, presentoulles aos representantes da Asociación de Veciños San Xoán–Bertón o proxecto destes aparcadoiros.

Vázquez Mourelle explicou que hoxe comeza o proceso de información pública destas dúas actuacións, un trámite necesario para a posta á disposición dos terreos. Os interesados teñen de prazo ata o 22 de febreiro para formular as súas achegas.

Detallou que o obxectivo é licitar as obras a comezos da primavera para comezalas este mesmo ano e habilitar 228 prazas de aparcadoiro gratuíto para fomentar a mobilidade sostible en Ferrolterra.

Por unha parte, Ethel Vázquez salientou que se vai construír un aparcadoiro nun espazo próximo ao local da Asociación de Veciños de San Xoán–Bertón, ofrecendo un espazo de estacionamento que reduza a circulación de coches polas rúas e ordene o aparcadoiro.

Este estacionamento está situado nun espazo estratéxico para a entrada e saída da cidade, xunto á glorieta que comunica o comezo do núcleo urbano de Ferrol coa FE–13, nunha parcela entre esa estrada nacional, a rúa Souto e a liña de ferrocarril.

A parcela é rectangular e terá un total de 89 prazas de aparcadoiro gratuítas, 3 delas para persoas con mobilidade reducida e 3 puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Este aparcadoiro vai ter máis de 2.800 m2 e vai estar dotado dun viario de dobre sentido para a entrada e saída, que se fará a través da glorieta desta rúa Souto.

A intervención incluirá o reforzo da seguridade dos peóns, cun acceso exclusivo desde que conecta coa avenida Mestre García Niebla, ademais de con beirarrúas.

A conselleira precisou que o Diario Oficial de Galicia tamén recolle hoxe o anuncio da información pública doutro aparcadoiro disuasorio en San Sadurniño.

Trátase dun aparcadoiro de 4.100 m

, con 139 prazas de estacionamento, que se vai construír xunto á antiga AC–862 co obxectivo de facilitar as viaxes compartidas pola AG–64, Ferrol–Vilalba.

Este aparcadoiro contará con 4 prazas para persoas con mobilidade reducida e 5 puntos de recarga para vehículos eléctricos.

A actuación complétase coa dotación de alumeado público, videovixilancia e a incorporación de vexetación na contorna.

A Xunta continúa a súa aposta por fomentar unha mobilidade limpa e sostible e para avanzar nese camiño cómpren infraestruturas e servizos necesarios, ofrecendo alternativas doadas e atractivas para deixar de moverse de forma individual nos coches particulares.

Neste sentido, Ethel Vázquez apuntou que o Goberno galego está a redobrar o esforzo no fomento do transporte público, mantendo este ano o desconto do 50% no billete dos autobuses da Xunta.

Tamén puxo en valor a tarxeta Xente Nova, coa que na comarca de Ferrolterra máis de 12.000 menores de 21 viaxan gratis nos autobuses da Xunta.

Lembrou que ademais as Xunta está a colaborar coa Autoridade Portuaria de Ferrol para desenvolver un itinerario peonil e ciclista completo entre A Malata e o peirao de Curuxeiras, habilitando novos espazos de aparcadoiro, cun investimento de preto de 3 M?.

Ademais o Executivo autonómico presentou hai uns días o proxecto para mellorar a seguridade viaria e a accesibilidade de case 70 paradas de autobús interurbano en 8 estadas da Xunta na comarca, cun investimento de 2,3 M?.





