A Xunta investirá arredor de 1 M€ na rehabilitación do Colexio CEIP Pérez Viondi da Estrada

O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, visita o centro e destaca que a actuación se suma á ampliación realizada hai unha década por 2 M?

A previsión é que o proxecto estea rematado e supervisado no segundo trimestre de 2024, para licitar a obra nesas datas

O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, visitou esta mañá o Colexio CEIP Pérez Viondi, na Estrada, onde anunciou que a Xunta vai investir arredor de 1 M? na rehabilitación deste centro. “Un investimento que se suma aos 2 M? que xa temos investido desde 2009 neste colexio en obras como a ampliación realizada hai unha década”, destacou.

Tal e como explicou o titular do departamento educativo do Goberno galego, neste momento estase a redactar o proxecto para a rehabilitación do Pérez Viondi. “A previsión é que o proxecto estea rematado e supervisado no segundo trimestre de 2024, e a licitación da obra tamén nesas mesmas datas”, detallou.

Esta nova intervención enmárcase no Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica, a folla de ruta coa que o Goberno galego está a adaptar as instalacións dos centros educativos galegos ás necesidades do século XXI, entre elas á necesidade de que sexan edificios máis sostibles e respectuosos co medio ambiente. “Isto redunda, ademais, nunha mellora no día a día de alumnos e docentes, que gozan dun maior confort térmico”, salientou o conselleiro.

Non en balde, a falta de concretala co proxecto, a intervención incluiría actuacións en materia de eficiencia enerxética, con obras sobre as fiestras, as cubertas e as luminarias, e de mellora da accesibilidade.

“Esta actuación vai elevar a case 9 M? o investimento en melloras en colexios e institutos do concello da Estrada desde 2009, con actuacións de tanto calado como a ampliación deste centro ou o novo edificio de talleres que estamos a acometer no Instituto IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez, cun investimento de máis de 3 M?”, afirmou Román Rodríguez.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando