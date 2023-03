A Xunta investirá arredor de 130.000 € na reforma do edificio da nave de xeo do porto de Muxía

A presidenta de Portos de Galicia presentou ao sector o proxecto para renovar a cuberta e as fachadas do inmoble para dar resposta ás necesidades trasladadas pola confraría de pescadores local

Muxía (A Coruña), 15 de marzo de 2023

A Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, ten previsto iniciar proximamente a licitación do proxecto de reforma do edificio da nave de xeo do porto de Muxía. Así o comunicou esta mañá a presidenta do ente público, Susana Lenguas, nunha visita á localidade para presentar ao sector profesional e representantes municipais o proxecto técnico para realizar esta actuación.

A representante do Executivo autonómico explicou que o proxecto prevé un investimento de arredor de 130.000 euros e o prazo de execución previsto para as obras, unha vez contratadas, é duns tres meses. A este respecto, Susana Lenguas indicou que a reforma incluirá a renovación da envolvente metálica da cuberta e as fachadas co obxectivo de resolver as deficiencias que presenta derivadas da súa exposición ás inclemencias meteorolóxicas.

As actuacións consistirán na reposición da cuberta e dos paneis metálicos da fachada así como na substitución de portas, portóns, fiestras e reixas e a renovación das baixantes do edificio ao tempo que se executará o saneamento soterrado ata a rede de pluviais. Esta obra de reforma pretende dar resposta ás necesidades trasladadas pola confraría de pescadores local nunha anterior visita da presidenta de Portos de Galicia a Muxía.





