A Xunta investirá 258.000 euros na mellora do centro sociocomunitario de Muros

As empresas interesadas en executar as obras teñen ata o vindeiro día 18 deste mes de agosto para presentar as súas propostas



Renovaranse a cuberta e as carpinterías da planta baixa do inmoble, substituiranse os aseos existentes por outros accesibles e instalarase un novo sistema de calefacción



A Xunta de Galicia investirá 258.000 euros en mellorar as instalacións do centro sociocomunitario de Muros, pertencente á rede pública autonómica. As obras están nestes momentos en fase de licitación e as empresas interesadas en executalas teñen de prazo ata o venres da vindeira semana, día 18 de agosto, para presentar as súas propostas.

O obxectivo desta actuación é mellorar a eficiencia enerxética do centro, así como a comodidade das persoas que acoden diariamente ao mesmo. A intervención contempla a reforma completa da cuberta, incluído o illamento térmico e a renovación das carpinterías da planta baixa do inmoble. Tamén se adaptarán os aseos do centro a persoas con mobilidade reducida e se instalará un novo sistema de calefacción.

O prazo previsto para executar estas melloras é de cinco meses, unha vez que comecen os traballos.

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando