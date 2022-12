A Xunta instalou unha cuberta no acceso ao pavillón do CPI Dr. López Suárez de Escairón, no Saviñao

Outras intervencións programadas nesta anualidade foron as reformas nos baños do IES A Pinguela e o acondicionamento dunha aula no CEIP A Gándara (ambos en Monforte de Lemos); obras de mellora da eficiencia enerxética no CEIP de Quiroga; renovación dos canlóns no IES Lama das Quendas de Chantada ou traballos de electricidade no CEIP Xosé Lois Taboada (Carballedo), entre outras.