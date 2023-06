A Xunta insta ao Goberno de España a non perder máis tempo e a comezar xa as obras do segundo viaduto da A-6

Vázquez Mourelle urxe ao Executivo central a destinar os medios materiais e humanos necesarios para axilizar a execución da solución completa na autovía e garantir a seguridade viaria

Salienta que a rectificación do Goberno, que agora se avén a executar por emerxencia e de xeito simultáneo as obras dos dous viadutos, demostra que a Xunta tiña razón, que as súas valoracións técnicas eran correctas e a súa proposta a máis acertada

Precisa que o propio informe encargado polo Ministerio de Transportes apunta á execución simultánea de ambos os viadutos para garantir a estabilidade das cimentacións e reducir custos e prazos, tal como viña defendendo a Xunta

A Xunta reclamoulle hoxe ao Goberno de España que non perda máis tempo e poña en marcha sen demora as obras de emerxencia no segundo viaduto da A–6.

A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, en resposta a unha pregunta no Pleno do Parlamento, instou ao Executivo central a que destine os medios materiais e humanos necesarios para axilizar a execución desa solución completa na autovía e garantir dese xeito a seguridade viaria.

Salientou que a rectificación do Goberno, que agora se avén a executar por emerxencia e de xeito simultáneo as obras dos dous viadutos, demostra que a Xunta tiña razón, que as súas valoración técnicas eran correctas e a súa proposta era a máis acertada.

Ethel Vázquez lamentou que tivo que pasar un ano para que o Goberno central se autoemendase e apostase pola decisión máis sensata, que pasa pola reconstrución simultánea dos dous viadutos e polo procedemento de emerxencia.

Precisou que o propio informe encargado polo Ministerio de Transportes sinala que é necesario executar polo procedemento de emerxencia e de xeito simultáneo os viadutos de entrada e de saída para garantir a estabilidade das cimentacións, para evitar sobrecustos e para reducir o prazo de execución o máximo posible, achegando, ademais, máis seguridade viaria.

Precisou que, pese á rectificación do Ministerio, a Xunta seguirá estando vixiante ante as decisións que adopte a partir de agora, porque non se pode perder nin un minuto máis, dadas as graves consecuencias e prexuízos que a negativa do Goberno de España ata agora ten suposto para os usuarios e para os intereses da comunidade.

Incidiu en que, no mellor dos casos, aínda quedará un ano máis por diante para que os cinco carrís da A–6 volvan estar dispoñibles tras a rectificación anunciada polo Ministerio. Isto dará, como resultado final, que os usuarios sufrirán os prexuízos da situación da A–6 durante 3 anos como mínimo, tendo en conta o tempo de execución das obras, o máis dun ano que xa ten transcorrido desde o colapso do viaduto do Castro e o ano de traballos de emerxencia que se estaban executando na autovía cando se produciu o incidente.

Sinalou que estas circunstancias obrigan a afrontar, de entrada, unha campaña estival complicada nos desprazamentos de entrada e saída a Galicia por estrada, tendo en conta que a A–6 é unha das principais arterias de comunicación coa meseta; e que na outra autovía de entrada a Galicia, na A–52, se están a acometer nestes momentos obras de reparación para paliar as graves deficiencias que presenta a calzada.

A titular de Infraestruturas tamén se referiu aos atrancos, retrasos e promesas incumpridas do Goberno en relación ás infraestruturas de titularidade estatal, ante a falta de impulso das novas autovías e a inexistencia dun programa de mantemento das estradas xa existentes. Lembrou que seguen pendentes de execución autovías comprometidas como a da Mariña, a autovía Ourense–Ponferrada, a autovía Ourense–Lugo e tamén a A–54, Santiago–Lugo, que está aínda sen finalizar.





