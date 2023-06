A Xunta insiste en solicitar á Sareb unha proposta concreta que inclúa o estado actual das vivendas dispoñibles en Galicia e as condicións para a súa cesión

O director do IGVS explica nunha carta enviada á entidade financeira que parte dos inmobles incluídos na oferta realizada xa están comprometidos ou vendidos

Santiago de Compostela, 12 de xuño de 2023

A Xunta de Galicia insiste en solicitar á Sareb unha proposta concreta que inclúa o estado actual das vivendas que a entidade financeira ten dispoñibles na Comunidade e as condicións para a súa cesión.

Nunha carta enviada á entidade financeira, o director xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), Heriberto García, reitera a necesidade de dispoñer de información detallada sobre os inmobles que ofrece á Xunta tanto nas grandes cidades como nas súas áreas metropolitanas. O Goberno galego reclama coñecer as condicións nas que se atopan os inmobles –baleiros ou ocupados, con ou sen licencia de conservación, estado de conservación, etc.– así como as condicións nas que a Sareb a poría a disposición da Xunta.

García explica que tras analizar o listado recibido de 479 vivendas que están en comercialización e 806 pendentes de saneamento e logo de realizar as xestións correspondentes cos operadores locais da Sareb, o IGVS constatou que unha parte das vivendas incluídas na devandita oferta xa están comprometidas ou vendidas. De feito, por exemplo, na cidade de Vigo, 5 das 10 vivendas que aparecen no documento non estaban dispoñibles ao facer a consulta ao operador local.





