A Xunta iniciará unha campaña de vacinación preventiva ante a aparición de catro focos de lingua azul en bovinos de Castro Caldelas, Sarreaus, Fornelos de Montes e As Neves

No marco das medidas adoptadas por cinco animais positivos (nas Neves detectáronse dous na mesma explotación), vacinarase nas provincias de Pontevedra e Ourense e nas comarcas veterinarias de Chantada, Terra de Lemos–Quiroga e Sarria, coa previsión de comezar xa en marzo

A lingua azul é unha enfermidade vírica de carácter infeccioso non contaxioso, que se transmite por diferentes especies de mosquitos pero non duns animais a outros nin ás persoas, nin directamente nin a través do consumo de produtos cárnicos

Actualmente estase en época estacionalmente libre do vector, polo que non se pode transmitir a enfermidade, pero finalizada esta época –a mediados–finais de abril– nas zonas afectadas só se poderá autorizar o movemento de animais vacinados e transportados en vehículos que sexan desinsectados antes da carga

Nesa liña, os centros de limpeza e desinfección de vehículos que dependen da Consellería do Medio Rural tamén comezarán a prestar o servizo de desinsectación

En Galicia, detectouse lingua azul xa nos anos 2008 e 2009, e erradicouse a enfermidade mediante vacinación



Normal 0 false false false

Santiago de Compostela, 17 de febreiro de 2023

A Xunta vén de comunicar ao Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) catro focos de lingua azul do serotipo 4 (S–4) en bovinos dos concellos de Castro Caldelas, Sarreaus, Fornelos de Montes e As Neves –onde deron positivo dous animais dunha mesma explotación–, no marco do plan de vixilancia desta enfermidade

e tras a confirmación por parte do Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, laboratorio de referencia nacional para esta doenza. Estes focos suporán a adopción de medidas por parte do Goberno galego, como o inicio dunha campaña de vacinación preventiva e servizos de desinsectación por parte dos centros de limpeza e desinfección de vehículos que dependen da Consellería do Medio Rural.

A lingua azul é unha enfermidade vírica de carácter infeccioso non contaxioso (non se tramite por contacto directo duns animais a outros), transmitida por diferentes especies de mosquitos do xénero Culicoides (vectores biolóxicos) que transmiten a enfermidade pola picadura a animais infectados e posterior picadura a animais sans. No momento actual, estase en época estacionalmente libre do vector, é dicir, época na que non hai mosquito transmisor, o que quere dicir que os animais detectados se infectaron antes de comezar esta (novembro–decembro), aínda que manteñen hoxe a viremia malia que non presentan síntoma ningún. Nese senso, cómpre sinalar que a lingua azul non é unha zoonose, é dicir, non é transmisible ás persoas, nin por contacto directo cos exemplares positivos nin por consumo de produtos cárnicos.

A declaración dos focos supón a creación dunha zona de restrición de polo menos un radio de 50 km arredor dos casos detectados, considerando sempre comarcas veterinarias completas. Segundo isto, a zona de restrición na nosa comunidade inclúe as provincias de Ourense e Pontevedra na súa totalidade, e as comarcas veterinarias de Chantada, Terra de Lemos–Quiroga e Sarria, no sur de Lugo. Así, nestas áreas será obrigatoria a vacinación de todos os animais da especie ovina e bovina de máis de tres meses de idade. Nesa liña, finalizada a época estacionalmente libre do vector –a mediados–finais de abril– nestas zonas só se poderá autorizar o movemento de animais se proceden de explotacións vacinadas, e os animais están vacinados (só posible a partir dos tres meses), ou son animais menores desa idade procedentes de nais vacinadas. Ademais, deberán ser transportados en vehículos que sexan desinsectados antes da carga.

Deste xeito, a Consellería do Medio Rural xa está organizando a realización da pertinente vacinación para comezar no vindeiro mes de marzo. A maiores, está previsto que cando finalice a época estacionalmente libre do vector, os centros de limpeza e desfinfección de vehículos que dependen da Consellería do Medio Rural comecen a prestar o servizo de desinsectación.

Cabe engadir que en Galicia detectouse esta doenza nos anos 2008 e 2009, aínda que naquela ocasión o serotipo que afectou á cabana galega foi o serotipo 8 (S–8). Erradicouse a enfermidade mediante vacinación. Desde esa época, no conxunto do Estado realízase un programa anual continuo de vixilancia da presenza desta enfermidade, que consta dun compoñente de vixilancia entomolóxica (captura de mosquitos semanalmente durante todo o ano) e un compoñente de vixilancia sobre os animais domésticos sensibles. Dentro deste último apartado, realízanse dúas mostraxes anuais sobre un número de animais pertencentes a rabaños sentinelas de gando bovino previamente seleccionados, e foi no marco da última mostraxe na que se detectaron os focos positivos.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando