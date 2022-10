A Xunta iniciará o luns novos traballos de roza e limpeza nas marxes de estradas autonómicas ao paso polas comarcas da Mariña e de Ourense

A vindeira semana comezarán estas intervencións na estrada LU–160, nos concellos de Mondoñedo e Foz, e na LU–162, nos municipios de Valadouro e tamén de Foz

Santiago de Compostela, 9 de outubro de 2022

A Xunta iniciará este luns novos traballos de roza e limpeza nas marxes estradas autonómicas ao paso polas comarcas da Mariña e de Ourense.

A vindeira semana comezarán estas intervencións na estrada LU–160, nos concellos de Mondoñedo e Foz, e na LU–162, nos municipios de Valadouro e tamén de Foz.

Tamén se iniciarán estes traballos na estrada OU–536, nos concellos de Pereiro de Aguiar, Esgos, Xunqueira de Espadañedo e Castro Caldelas; e na OU–510, en Ourense.

Ademais proseguirán as actuacións

na

AC–102,

ao seu paso por Cerdido, na provincia da Coruña, e na

OU–171, no Carballiño e no Irixo; na OU–212 ao seu paso por Beariz, Avión, Leiro, Carballeda de Avia e Beade; na OU–402 en Castrelo de Miño e Ourense; e na vía de altas prestacións VG–3.1 en San Cibrao das Viñas.

Na provincia de Lugo seguirase cos traballos na vía de altas prestacións

CG–2.1 ao seu paso por Monforte de Lemos, Pantón e O Saviñao; e tamén

en distintos tramos de vías da provincia de Pontevedra:

AG–46,

CG–4.1, VG–4.6 e VG–4.5, en Moaña e Cangas; na estrada PO–244 en Ponte Caldelas; e na

PO–504,na rotonda do Vinquiño, en Sanxenxo

.

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade acomete estas actuacións no marco do contrato coa empresa pública Seaga, por importe de máis de 2,2 millóns de euros, para o control da biomasa das marxes das estradas de titularidade autonómica para previr lumes e reforzar a seguridade viaria.

Estas novas accións de conservación nas vías de titularidade da Xunta permitirán, nesta nova encomenda, a roza mecánica de máis de 2.600 quilómetros lineais e actuar nunha superficie de máis de 188.500 metros cadrados de xeito manual.

Ademais, retiraranse máis de 5.600 árbores situadas no dominio público das estradas, susceptibles de provocar lumes ou de supoñer un risco de caída na calzada. Tamén se levará a cabo a reparación de 22.500 metros lineais de valado dos noiros perimetrais das estradas.

Como novidade na encomenda de 2022, prevese a reposición de 7.500 metros de valado en vías de alta capacidade que se poida danar nos labores de despexe ou roza. A reposición realizarase con valado reforzado para aumentar a protección da estrada fronte á entrada de animais.

Con esta nova encomenda, desde o ano 2018 lévanse investidos 8,3 M? nas actuacións de control da biomasa nas marxes das estradas autonómicas.





