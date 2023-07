A Xunta iniciará en agosto as obras de mellora previstas na Cidade da Xustiza de Vigo

Así o acordaron o director xeral de Xustiza e o xuíz decano de Vigo nunha xuntanza mantida hoxe

O Goberno galego dálle así resposta ás necesidades detectadas tras a posta en funcionamento das novas instalacións xudiciais



A Xunta iniciará en agosto as obras de mellora na Cidade da Xustiza de Vigo, segundo acordaron hoxe nunha xuntanza o director xeral de Xustiza, José Tronchoni, e o xuíz decano de Vigo, Germán Serrano. A maiores das actuacións previstas, decidiuse habilitar un despacho no xulgado de garda para o Colexio de Avogados para que estes profesionais poidan entrevistarse de xeito reservado cos seus clientes antes da declaración.

Entre as melloras que se van acometer o vindeiro mes figuran accións relacionadas coa acústica das salas. Así, vaise proceder á instalación de estores e ao tapizado das cadeiras na sala de vistas do xurado para evitar a reverberación. Iniciarase tamén un estudo da acústica da sala de vistas do Xulgado de Instancia número tres.

Por outra banda, instalarase unha dobre porta para unha maior protección do vento e da chuvia, así como unha tarima no acceso para igualar o chan e estores nas ventás que non dispoñan deles. A maiores, vanse ampliar a sala de vistas das seccións da Audiencia Provincial e outra sala igual para a súa asignación aos xulgados do Penal, con habilitación de entrada para as persoas detidas polo corredor interior de seguridade.

Outras das melloras previstas son a habilitación de mesas de traballo para os profesionais dos medios de comunicación, a contratación do mobiliario da biblioteca, a instalación dun panel de sinalización na entrada e a recolocación da Policía Nacional e dun local de enlace cos xulgados na antiga sala de prensa. Xa no exterior, colocaranse bolardos e bancos na praza.

Con estas medidas, a Xunta quere darlle resposta ás necesidades que se foron detectando durante o traslado e posta en funcionamento das novas instalacións xudiciais. Cómpre lembrar que o Goberno galego se comprometeu desde que se tivo coñecemento de desaxustes na funcionalidade dos espazos a estudar e corrixir todas as cuestións susceptibles de mellora.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando