A Xunta inicia os traballos de plantación de 25.000 árbores autóctonas nas marxes da autovía e do corredor do Morrazo

Estes traballos de reforestación supoñen a fase piloto da Estratexia de estradas verdes que impulsa o Goberno galego

Actuarase nas marxes da autovía, do corredor e do ramal de acceso a Cangas coa plantación de especies autóctonas, como o bidueiro, a abeleira, o freixo ou o carba–llo

As tarefas previas de preparación do terreo comezaron xa polo enlace da Ameixoa–da, onde se están a plantar as primeiras árbores frondosas, coa previsión de conti–nuar a vindeira semana no ramal de Cangas

Prevese a eliminación das especies invasoras, a dotación dunha cuberta vexetal, a repoboación con frondosas autóctonas e o posterior mantemento

A Xunta vén de comezar a execución dos traballos de plantación de 25.000 árbores autóctonas para a reforestación das marxes das vías autonómicas de altas prestacións da península do Morrazo: a autovía (AG–46), o corredor (CG–4.1 e VG–4.6) e o ramal de acceso a Cangas (VG–4.5).

Esta intervención constitúe a fase piloto da Estratexia de estradas verdes da Xunta e se desenvolve baixo encomenda á empresa pública Seaga, cun orzamento de máis de 1,5 M?.

Os traballos comezaron nos pasados días coas tarefas previas de preparación do terreo pola zona do enlace da Ameixoada, polo que agora estase a comezar xa coa plantación das primeiras árbores frondosas, entre as que haberá bidueiros, abeleiras, freixos, pradairos, sorbus e carballos.

De cara a vindeira semana, as actuacións vanse a continuar polo ramal de acceso a Cangas desde a autovía do Morrazo (VG–4.5.). Neste caso, procederase á roza, sementarase a continuación o terreo con herbáceas para dificultar o crecemento da vexetación invasora e, finalmente, rematarase coa plantación de frondosas.

Así, o ciclo de traballo que se levará a cabo en todo o ámbito da actuación do Morrazo comezará pola eliminación das especies exóticas invasoras; logo, dotaranse as marxes desta autovía e os ramais dunha cuberta vexetal e finalmente, procederase á repoboación con especies de frondosas autóctonas.

Estas tarefas completaranse con traballos de mantemento e consolidación nos primeiros anos, que inclúen rozas, eliminación de rebrotes ou reposición de plantas.

O remate dos traballos permitirán a implantación final de 25.000 especies frondosas autóctonas nas marxes da autovía do Morrazo, o que permitirá a absorción, ao final dun período de permanencia estimado de 35 anos, de 5.616 toneladas de CO?.

As actuacións obxecto deste proxecto teñen como obxectivos incidir na protección fronte aos incendios, gañar en eficiencia na conservación nas marxes das vías de titularidade autonómica e avanzar cara á neutralidade en carbono nas estradas.

