A Xunta inicia a promoción internacional das curtametraxes galegas no festival francés de curtas de Clermont-Ferrand

O catálogo ‘Shorts from Galicia 2023’ reúne os novos traballos dos cineastas Ángel Santos, Xacio Baño, Anita Pico, Alberto Díaz, David Fidalgo e Anxos Fazáns, ademais dos avances das próximas curtas de Carla Andrade, Rosa Taboada e Martín Romero



Os galegos Pedro Díaz, con ‘La entrega’, e Lois Patiño, con ‘El sembrador de estrellas’, compiten respectivamente nas seccións Internacional e LAB do prestixioso certame



Santiago de Compostela, 30 de xaneiro de 2023

O 45º Festival Internacional de Curtametraxes de Clermont–Ferrand, en Francia, sinala o inicio da promoción dunha nova edición do catálogo Shorts from Galicia, editado anualmente pola Xunta para dar conta da calidade da creación galega neste formato audiovisual. En concreto, a publicación está a difundirse no mercado especializado que se desenvolve desde hoxe e ata o vindeiro día 3 en paralelo ao certame galo como cita de referencia para os profesionais da produción e distribución de curtas a nivel mundial.

Como en anos anteriores, unha comisión de especialistas realizou a escolma do catálogo galego, que reúne seis títulos de moi diferentes xéneros e estilos, ademais de avanzar tres traballos que se atopan en fase de desenvolvemento. Así, Shorts from Galicia 2023 ofrece información e acceso baixo demanda para o seu visionado profesional das curtametraxes Alicia fai as cousas, de Ángel Santos; Non te vexo, de Xacio Baño; A rabia, de Alberto Díaz; Sandwich Cat, de David Fidalgo; Habitar, de Anxos Fazáns, e Lique de Anita Pico. As cinco primeiras contaron, así mesmo, con subvención da Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades para levar a cabo a súa produción.

A selección complétase con Después de nada, de Carla Andrade; Barxacova, de Rosa Taboada, e To Bird or Not to Bird, de Martín Romero, que verán a luz proximamente.

A difusión de Shorts from Galicia en Clermont–Ferrand refórzase cunha ampla axenda de reunións con responsables de festivais e distribuidoras internacionais acreditados no prestixioso encontro galo, que conta tamén con representación galega nos apartados de competición e de exhibición.

Así, Pedro Díaz foi seleccionado na sección Internacional con La entrega, obra pola que é tamén finalista aos premios Goya, mentres que Lois Patiño regresa á LAB Competition coa súa curta El sembrador de estrellas. Ademais, ambas seranlles presentadas aos profesionais acreditados nunha das sesións especiais organizadas polo Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales no Georges Conchon Théâtre, dentro das que tamén se exhibirá a fita de David Fidalgo Sandwich Cat.

A de Clermont–Ferrand é a primeira cita anual do calendario de mercados internacionais con presenza do audiovisual galego dentro da estratexia de internacionalización desenvolvida pola Xunta, que nestes momentos mantén aberta a súa convocatoria de axudas para a comercialización e difusión de proxectos e obras audiovisuais e videoxogos en foros especializados e eventos de cine fóra de Galicia. A través desta vía, o ano pasado apoiouse unha vintena de produtoras para a promoción dos seus traballos en encontros como a Berlinale, o Bafici de Bos Aires, o festival de Nova York ou o Mipcom de Cannes.

Xunto con Short from Galicia, a Xunta edita tamén o catálogo de películas e series Films from Galicia, en ambos casos acompañados do seu correspondente vídeo promocional para a súa difusión e redes e eventos especializados.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando