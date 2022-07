A Xunta inicia as obras de 3 sendas nas estradas OU-105, OU-536 e na Avenida de Ponferrada, no Concello de Ourense, que suporán un investimento de 1,8 M€

Os traballos comezaron pola estrada OU–105, onde se executará unha senda de máis de 800 metros na zona de Ponte Sevilla, desde enfronte do concesionario próximo á glorieta ata o punto no que se atopa a parada de autobús máis próxima ao tanatorio



En total, habilitaranse máis de 3,5 km de sendas de uso compartido, peonil e ciclista, cun ancho mínimo de 1,80 metros para garantir unha boa accesibilidade



As rutas contarán con elementos de separación da estrada e melloraranse os sistemas de drenaxe, ademais de preinstalación de canalizacións e servizos, sinalización e colocación de varandas e sistemas de contención



O obxectivo da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade é rematar as obras a finais deste ano ou comezos do próximo, pois teñen un prazo de execución de seis meses



Esta actuación enmárcase no Plan de sendas da comarca de Ourense, que conta cun investimento total de 7,1 M? para 16 km de novos itinerarios



A Xunta iniciou as obras de execución de tres sendas nas estradas OU–105, OU–536 e na avenida de Ponferrada, no concello de Ourense.

Esta actuación supón un investimento autonómico de 1,8 M? e permitirá mellorar a mobilidade no municipio ourensá, con actuacións na Rabaza, en Ponte Sevilla e na avenida de Ponferrada.

O obxectivo da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade é rematar as obras a finais deste mesmo ano ou a comezos do próximo, ao ter os traballos un prazo de execución de seis meses.

Executarase, ademais, un novo itinerario de case 1,5 km na estrada que vai a Trives, na estrada OU–536, na Rabaza, pola marxe esquerda da vía. A senda partirá do paso de peóns no cruzamento co camiño de Souto Sanín, seguirá pola esquerda e desviarase polo terraplén cara á rúa B, continuando ata acadar a intersección coa OU–536 (no quilómetro 2+400).

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando