A Xunta inicia as obras da senda peonil e ciclista na estrada AC-213 na Telva, en Cambre e Culleredo, que suporá un investimento autonómico de 380.000 €

Habilitarase unha senda de 680 metros de lonxitude pola marxe da vía autonómica, 540 metros na AC–213 e 140 metros no ramal ao polígono de Alvedro

O primeiro itinerario será peonil e correspóndese co tramo que une o núcleo do Burgo e dos Campóns, onde a estrada autonómica enlaza coa provincial DP–1702

O segundo treito, que parte tamén do Burgo, discorrerá en paralelo ao río Mero ata A Telva, continuando pola senda no polígono de Alvedro ata a estrada N–550



A Xunta vén de iniciar as obras de execución da senda peonil e ciclista na estrada autonómica AC–213 na Telva, nos concellos de Cambre e de Culleredo, que suporá un investimento autonómico de 380.000 euros.

Esta actuación, que conta cun prazo de execución de 8 meses, ten como obxectivo a execución dunha senda de 680 metros de lonxitude na marxe da estrada da Xunta: 540 metros na AC–213 e 140 metros no ramal ao polígono de Alvedro.

A intervención céntrase na execución dunha senda, que se desenvolve entre os puntos quilométricos 1+840 e 2+340, e que se configurará en dous itinerarios diferenciados.

O primeiro itinerario será peonil e correspóndese co tramo que une o núcleo do Burgo e dos Campóns, onde a estrada autonómica enlaza coa provincial DP–1702.

O outro itinerario, que parte tamén do Burgo, discorrerá en paralelo ao río Mero ata A Telva, continuando pola senda existente no polígono de Alvedro ata a estrada N–550. Neste tramo do Burgo á Telva, con alta afluencia de ciclistas, a actuación prevé dotar a senda dun carril bici de solo estabilizado, dando así continuidade a ese itinerario.

No que se refire ao deseño, a actuación formúlase como unha senda de 2 metros, con carril bici naquelas zonas que dan continuidade ao itinerario ciclista.

A Xunta segue dando cumprimento ao seu compromiso de habilitar, nas marxes das estradas da súa titularidade, itinerarios peonís seguros, sostibles e saudables que faciliten os desprazamentos cotiáns a pé dos veciños.

A actuación conta con financiación dos fondos europeos Feder React–UE como parte da resposta da Unión á pandemia da COVID–19 dentro do programa operativo Feder Galicia 2014–2020.

