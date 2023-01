A Xunta inicia as obras de reposición do acceso ao camiño afectado pola conexión do Polígono de San Cibrao das Viñas coa A-52

Esta nova intervención suporá un investimento de 30.000 ? e céntrase na execución dun treito que conecta coa vía de servizo desta nova conexión, restituíndo o acceso do camiño local ao novo trazado da vía provincial OU–0516

O avance nas obras poderán facer necesarias interrupcións puntuais do tráfico ou a súa regulación con circulación alternativa que estarán debidamente sinalizadas

O Goberno galego investiu case 22 M? na conexión do polígono de San Cibrao das Viñas coa A–52, reducindo nun 60% o tempo de percorrido, mellorando a conectividade con Celanova e Bande e favorecendo a mobilidade en toda a zona

Santiago de Compostela, 30 de xaneiro de 2023

A Consellería de infraestruturas e Mobilidade iniciou hoxe

as obras de reposición do acceso ao camiño municipal afectado pola nova conexión do Polígono de San Cibrao das Viñas coa autovía A–52.

Esta intervención, que supón un investimento de preto de 30.000 euros, céntrase na restitución do

acceso do camiño municipal ao novo trazado da estrada provincial OU–0516, executando un novo treito de camiño que conecte o actual coa vía de servizo da nova conexión do parque empresarial de San Cibrao das Viñas coa A–52.

En concreto, estas obras para restablecer o acceso da estrada local ao novo trazado da vía provincial OU–0516 inclúen a apertura dun desmonte ao final do camiño que dea continuidade ata a cota de conexión necesaria, ata acadar un novo tramo de camiño de 90 metros de lonxitude en saburra, horizontal e cunha anchura de 4 metros.

Esta obra tamén incluirá a instalación de barreiras de seguridade e o acondicionamento do acceso do viario de servizo á vía provincial, transformando a gabia actual en badén, estendendo un dobre tratamento superficial e colocando un sinal de stop.

Para executar as obras é necesario actuar sobre a plataforma existente en toda a zona de actuación, o que poderá supor interrupcións puntuais do tráfico ou a súa regulación do mediante circulación alternativa que estarán debidamente sinalizadas.

O Goberno galego, mediante esta intervención, dá resposta á solicitude do Concello de San Cibrao das Viñas de executar esta conexión nun camiño municipal que quedou afectado polas obras de acceso ao polígono industrial desde a A–52.

A Xunta, tras un investimento de case 22 millóns de euros, puxo en servizo a nova conexión do polígono industrial de San Cibrao das Viñas coa autovía das Rías Baixas, constituíndo unha infraestrutura estratéxica para o pulmón empresarial de Ourense, ao enlazar nun único punto con esta autovía e a de Celanova, a AG–31.





