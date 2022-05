A Xunta inicia as obras de mellora da seguridade viaria e da accesibilidade no Complexo Universitario Hospitalario de Ourense

Actúase nos accesos deste hospital público co fin de favorecer a mobilidade, tanto de pacientes como de todo o persoal sanitario

Os traballos realízanse en coordinación cos equipos sanitarios para interferir o menos posible na actividade hospitalaria

Executaranse novas beirarrúas, disporanse pasos peonís elevados e ramplas que faciliten os desprazamentos de persoas en cadeira de rodas, ademais de zonas con pavimento podotáctil para as persoas con dificultades de visión

Mellorarase a visibilidade dos pasos de peóns, reordenando os accesos e servizos e creando espazo para paradas de autobús, ademais de habilitar áreas de aparcadoiro reservado para ambulancias, para vehículos autorizados e para motos

As obras enmárcanse no contrato de mellora dos accesos aos hospitais públicos da provincia, que inclúe o edificio hospitalario de Piñor, en Barbadás; e os hospitais de Verín e de Valdeorras, cun investimento conxunto de 455.000 euros

A Xunta segue avanzando nos traballos de inicio das obras de ampliación do Complexo Hospitalario de Ourense, que suporán cun investimento de preto de 52,6 M?



A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade vén de iniciar as obras de mellora da seguridade viaria e da accesibilidade no Complexo Universitario Hospitalario de Ourense

Trátase de reforzar a seguridade viaria e a accesibilidade na contorna deste hospital público, favorecendo a mobilidade, tanto de pacientes como de todo o persoal sanitario.

Os traballos no hospital universitario de Ourense buscan favorecer os desprazamentos a pé, para o que se inicia a execución das novas beirarrúas e ampliaranse as actuais, dispoñendo pasos peonís elevados e ramplas que favorezan os desprazamentos de persoas en cadeira de rodas. Tamén na contorna do hospital público disporase pavimento podotáctil para facilitar a mobilidade das persoas con dificultades de visión.

As obras permitirán, ademais, mellorar a seguridade, reforzando a visibilidade dos pasos de peóns, reordenando os accesos e servizos e creando espazo para paradas de autobús, que permitirán tamén maior fluidez na circulación. Ao tempo, habilitaranse áreas de aparcadoiro reservado para ambulancias, para vehículos autorizados e para motos.

As intervencións no centro hospitalario tamén van dirixidas á mellora da seguridade e accesibilidade a través de itinerarios peonís cómodos e seguros, ademais da rehabilitación do firme nos lugares con maior deterioro e da renovación da sinalización.

Estes traballos foron planificados cos responsables do Sergas, analizando as necesidades de actuación, e están a executarse de modo coordinado cos equipos técnicos sanitarios do Complexo Universitario Hospitalario de Ourense para interferir o menos posible na actividade hospitalaria.

As obras enmárcanse no contrato de mellora dos accesos nos hospitais públicos da provincia, co que a Xunta actuará tamén no edificio hospitalario de Piñor, en Barbadás; e nos hospitais de Verín e de Valdeorras, sumando un investimento de 455.000 euros.

Ademais o contrato dá continuidade ás obras de mellora da accesibilidade e reforzo do firme levadas a cabo con anterioridade no complexo hospitalario da cidade: no ano 2016, de urbanización dos accesos ao lateral este, coa execución de dúas novas vías, cun investimento de máis de 1,3 M?; e a mellora do firme e reordenación do espazo nos accesos principais aos 2 centros deste complexo, executadas en 2019, cun investimento de 47.000 ?.

A Xunta tamén segue avanzando nos traballos de inicio das obras de ampliación do Complexo Hospitalario de Ourense,

que suporán un investimento de preto de 52,6 M?.

As obras, cofinanciadas con fondos europeos FEDER, consistirán na construción dun novo edificio de hospitalización e na reforma do actual Hospital Materno Infantil, ao tempo que se melloran os accesos.

En total, vaise actuar sobre 33.000 m², dos cales máis de 19.000 serán de reforma e preto de 14.000 m² de nova construción, incrementando a superficie construída do hospital nun 11% ata superar os 136.000 m².

O novo edificio de hospitalización terá 12 plantas e disporase entre o oeste do antigo edificio Materno Infantil e o Hospital Cristal.

No Hospital Materno Infantil levarase a cabo unha reforma integral, para a súa posta en valor e mellora da funcionalidade, conservándose só a súa estrutura.

Unha vez realizadas estas actuacións permitirán poñer á disposición dos veciños de Ourense unha área pediátrica con 38 camas; área de neonatoloxía, con UCI pediátrica; e zona de urxencias pediátricas e de urxencias obstétricas, entre outras. Ademais, tamén se dotará o complexo de área de radioloxía, de diálise, hospitalización obstétrica, con 56 camas, e hospitalización convencional, con 280 camas.

As

actuacións forman parte do proxecto de futuro para a sanidade pública de Ourense e que prevé investimentos de 120 M?, tanto no eido hospitalario como na atención primaria.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.