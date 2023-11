A Xunta inicia as obras de mellora do firme na estrada AC-261 ao paso polos concellos de Boqueixón e de Santiago

A intervención supón un investimento autonómico de máis de 43.000 euros

Céntrase na contorna dos puntos quilométricos 2+000, en Aríns, no concello de Santiago, e no quilómetro 8+000 en Lamas, no municipio de Boqueixón

Os traballos consisten no fresado e na posterior reposición de 5 cm da capa de rodaxe

As obras contribuirán a reforzar a seguridade e danlle continuidade ás actuacións de mellora de firme que a Xunta acometeu nos últimos anos en diversos treitos desta vía

A Xunta comezou hoxe novas obras de mellora do firme na estrada autonómica AC–261 ao paso polos concellos de Boqueixón e de Santiago de Compostela.

Esta intervención supón un investimento autonómico de máis de 43.000 euros e a empresa encargada da súa execución é Nemesio Ordóñez S.A.

A actuación consiste na rehabilitación do firme da estrada AC–261 en dous puntos da mesma: en concreto, intervense na contorna dos puntos quilométricos 2+000, en Aríns, no concello de Santiago de Compostela; e no quilómetro 8+000 en Lamas, no municipio de Boqueixón.

Os traballos en execución comprenden o fresado e a reposición de 5 cm da capa de rodaxe do firme existente nos citados puntos quilométricos. A reposición da rodaxe levarase a cabo no ancho completo dos carrís cunha capa de mestura betuminosa en quente.

Estas obras, que contribuirán a reforzar a seguridade viaria na zona, danlle continuidade ás diversas actuacións de mellora do firme que a Xunta leva acometido nos últimos anos en distintos treitos do trazado desta vía.

O Goberno galego continúa a traballar para manter as vías de titularidade da Xunta nas mellores condicións e para garantir a seguridade viaria aos usuarios, destinando o vindeiro ano 53 M? á súa conservación.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando