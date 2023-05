A Xunta inicia as obras de estendido do firme na estrada LU-231 en Friol, que farán necesario o desvío de tráfico desde hoxe

Nos vindeiros días executaranse os traballos de aglomerado entre os puntos quilométricos 5+850 e 9+400 a ancho completo con dúas máquinas estendedoras



Para realizar estas tarefas será necesario o desvío do tráfico desde hoxe e ata o 2 de xuño, permitindo o acceso a residentes e propietarios de negocios ou fincas e habilitando un itinerario alternativo para o autobús escolar

Na fin de semana permitirase a circulación no treito para facilitar a mobilidade dos veciños



A Xunta inicia as obras de estendido do firme na estrada LU–231 en Friol, que farán necesario o desvío do tráfico desde hoxe.

Nos vindeiros días executaranse os traballos de aglomerado entre os puntos quilométricos 5+850 e 9+400 a ancho completo con dúas máquinas estendedoras.

Para realizar estas tarefas será necesario o desvío do tráfico a partir de hoxe e ata o día 2 de xuño, permitindo o acceso a residentes e propietarios de negocios ou fincas. O autobús escolar realizará un itinerario alternativo, que foi xa coordinado co Concello de Friol.

Cabe precisar que este corte de tráfico se levantará na fin de semana, polo que o sábado 27 e o domingo 28 permitirase a circulación por este treito.

Ademais destas actuacións, no tramo comprendido entre os puntos quilométricos 0+000 e o 5+850 seguirase traballando na ampliación da plataforma, estando previsto comezar as obras de aglomerado a finais do mes de xuño para rematalas en xullo.

Estas intervencións acométense no marco do proxecto de adaptación e mellora da estrada Friol–A Baiuca (LU–231), que nunha primeira fase comprende o tramo entre Friol e Palas de Rei e supón un investimento autonómico de 3 millóns de euros.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando