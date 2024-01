A Xunta inicia as obras do aparcadoiro disuasorio de San Xoán, en Ferrol, nas que inviste máis de 780.000 euros

Trátase da execución do novo estacionamento para o fomento de vehículo compartido que se sitúa nun lugar estratéxico de entrada e saída da cidade, ao carón da glorieta que comunica o comezo do núcleo urbano de Ferrol coa FE–13



O obxectivo da Xunta de iniciar as obras o pasado ano viuse demorado pola falta de resposta ás reiteradas solicitudes das preceptivas autorizacións de Estradas do Estado e tamén de Adif, entidade esta última que non remitiu a autorización ata o 10 de xaneiro



Os traballos iniciados no día de hoxe teñen un prazo de execución de 6 meses, polo que a previsión é que o aparcadoiro disuasorio de San Xoán estea en servizo este verán



O aparcadoiro terá máis de 2.800 m², disporá dun total de 87 prazas de estacionamento, 3 delas para mobilidade reducida e 3 con preinstalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos



Respondendo á petición dos veciños, disporanse 2 marquesiñas nas dúas marxes da rúa Souto, para facilitar a accesibilidade ao transporte público

Ferrol, 17 de xaneiro de 2024

A Xunta iniciou hoxe as obras do aparcadoiro disuasorio de San Xoán, en Ferrol, nas que inviste máis de 780.000 euros.

Así o trasladou a conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez,

no encontro de traballo mantido hoxe coa Asociación de Veciños San Xoán–Bertón na sede da entidade, no que tamén estivo o alcalde Ferrol, José Manuel Rey .

Segundo explicou a conselleira, a intención da Xunta era poder iniciar as obras o pasado ano, toda vez que foron licitadas no mes de marzo, adxudicadas en xuño e completados os actos expropiatorios a comezos de outubro.

Ante a falta de resposta dos organismos estatais de Estradas e Adif, a Xunta solicitou aos organismos correspondentes esas autorizacións no mes de agosto e reiteráronse, novamente, en novembro, non tendo recibido ata o 10 de xaneiro a última autorización necesaria para poder iniciar as obras, neste caso, por parte de Adif. Estradas do Estado resolveu a autorización favorable a finais de novembro.

No que se refire ás características do aparcadoiro en execución, o novo estacionamento terá máis de 2.800 m², ofrecendo un espazo de estacionamento que permitirá reducir a circulación de coches polas rúas máis céntricas da cidade.

Xa no detalle, disporá dun total de 87 prazas cun ancho de 4,80 metros, 3 delas reservadas para vehículos adaptados a persoas con mobilidade reducida; e 3 con preinstalación para a recarga de vehículos eléctricos.

Terá un viario de circulación perimetral de 3 metros, máis 1 metro destinado á manobra de vehículos e á circulación dos peóns.

O viario de acceso será de dobre sentido, de entrada e saída, que se fará a través da glorieta existente na rúa Souto.

Tamén haberá un acceso exclusivo para viandantes que conectará coa avenida Mestre García Niebla, ademais de beirarrúas, co fin de reforzar a seguridade dos peóns.

Ademais, atendendo á petición dos veciños, disporanse 2 marquesiñas en nas dúas marxes da rúa Souto, para facilitar a accesibilidade ao transporte público.

Esta actuación forma parte dos proxectos promovidos pola Xunta ao abeiro dos fondos europeos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia Next Generation UE.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando