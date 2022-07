A Xunta inicia a mellora do firme na autoestrada do Val Miñor e no tramo A Coruña–Carballo da AG-55, que suporá un investimento de 1,55 M€

Na AG–57 procederase á eliminación do chanzo lateral, executando un recrecido nas beiravías, de xeito que se iguale en altura todo o ancho, mellorando a seguridade



Actuarase sobre as características superficiais do pavimento en ambas as autoestradas e na AG–57 tamén se realizarán traballos de fresado e selado de fisuras



A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade prevé rematar os traballos en 5 semanas no caso da AG–55, e en 14 semanas na AG–57



A Xunta continúa traballando na mellora da rede viaria autonómica para proporcionarlles aos cidadáns unhas estradas cómodas e seguras



A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade iniciou hoxe a mellora do firme na autoestrada do Val do Miñor (AG–57) e no tramo A Coruña?Carballo da AG–55, que suporá un investimento de 1,55 M?.

Os traballos consistirán na mellora das características superficiais do pavimento, para o que se aplicará unha capa de microaglomerado en frío.

Tamén se executará un recrecido da beiravía, cun ancho variable entre 0,8 e 2,1 metros, que abarcará a totalidade da AG–57 e 300 metros do ramal AG–57N.

Procederase, así, á eliminación do chanzo lateral nas beiravías da AG–57, xa que actualmente a capa de rodaxe non acada todo o ancho da plataforma. Coa intervención que se vai acometer igualarase en altura todo o ancho da beiravía, mellorando a seguridade.

Tamén se executarán traballos de fresado de 6, 8 ou 12 centímetros, segundo os tramos, e procederase ao selado de fisuras na AG–57 e na AG–57N nunha lonxitude total de 5.450 metros.

Prevese que os traballos se realicen en cinco semanas no caso da AG–55, e en algo máis, arredor de catorce semanas, no caso da AG–57, dependendo sempre das condicións climatolóxicas.

O departamento que dirixe Ethel Vázquez continúa traballando na mellora da rede viaria autonómica co fin de proporcionarlles aos cidadáns unhas estradas cómodas e seguras.

