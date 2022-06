A Xunta inicia o luns as obras de reforzo do firme da estrada LU-234 ao seu paso polos concellos de Lugo e de Friol, que suporá un investimento de case 520.000 €

Esta intervención fai necesario o corte do tráfico entre o luns día 20 e ata o venres 1 de xullo, sen incluír o festivo de San Xoán nin a fin de semana

A Xunta iniciará este vindeiro luns, día 20 a execución das obras de reforzo de firme na estrada autonómica LU–234, ao seu paso polos concellos de Lugo e de Friol, que terán afección ao tráfico.

Os distintos traballos desenvolveranse cos medios de conservación de estradas da Xunta ao longo dos 12,6 km desta vía, que comunica os núcleos de Ramil e Cotá, e

suporán un investimento autonómico que rolda os 520.000 euros

As tarefas de rehabilitación do firme se concentrarán no tramo da LU–234 comprendido entre os puntos quilométricos 4 e 12+660 e farán necesario o corte total da circulación durante nove xornadas laborais, entre o luns día 20, ata o seu remate, previsto para o venres día 1 de xullo.

Para minimizar o impacto na circulación, os traballos executaranse por tramos, polo que os desvíos serán acordes coa zona na que se actúa en cada momento. Tamén, para evitar a afección no vindeiro festivo día 24, e na fin de semana, a circulación volverá á normalidade durante eses tres días.

Segundo a programación das obras, os primeiros traballos comezarán o día 20 ás 8:00 horas e rematarán o xoves, día 23 ás 20:00 horas, restablecéndose a circulación normal ao final de cada día laboral.

As obras de rehabilitación do firme na LU–234 retomaranse o luns día 27 ás 8:00 horas e o tráfico restablecerase ás 20 horas do venres día 1 de xullo. Tamén, neste caso, a estrada abrirase ao tráfico ao final de cada xornada de traballo.

Os traballos incluirán a limpeza previa de cunetas e o reforzo de firme cunha mestura bituminosa en quente nunha lonxitude de 8,66 km da estrada, que se corresponde entre os puntos 4+000 ao 08+570 co tramo que percorre o municipio de Lugo, e entre os puntos 08+570 e 12+660, xa en Friol.

A intervención será completada, posteriormente, co repintado da sinalización horizontal de toda a estrada LU–234.

O departamento que dirixe Ethel Vázquez continúa traballando na conservación e no mantemento da rede viaria autonómica co fin de proporcionarlles unhas estradas máis seguras e cómodas aos usuarios.





