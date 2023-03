A Xunta inicia un estudo da mobilidade do Hospital Clínico e solicita que o Concello de Santiago colabore asumindo a ordenación do tráfico no recinto

O Goberno galego considera imprescindible dispoñer dunha análise da mobilidade e das necesidades de aparcadoiro en torno ao Complexo Hospitalario Universitario de Santiago para planificar solucións eficaces a curto, medio e longo prazo

Dentro de catro meses disporase dun primeiro diagnóstico para adoptar, en colaboración co Concello, as primeiras medidas de mellora, incluíndo a habilitación de zonas de estacionamento provisional durante as obras previstas no Hospital

A Xunta e a administración local deberán abordar a optimización futura da mobilidade en todo o ámbito urbano no que se atopa o Complexo Hospitalario

A Administración autonómica impulsa un investimento de 110 M? na infraestruturas sanitarias de Santiago e require implicación municipal para facilitar o acceso dos cidadáns á sanidade pública

A Xunta agarda poder asinar co Concello de Santiago un convenio de colaboración vinculado á renovación das infraestruturas sanitarias, tal e como fixo coas cidades de Ourense e Pontevedra

Santiago de Compostela, 2 de marzo de 2023

A Xunta de Galicia vén de iniciar a elaboración dun estudo de mobilidade en torno ao Complexo Hospitalario Universitario de Santiago para planificar solucións eficaces a curto, medio e longo prazo. Entre tanto, o Goberno galego solicita que o Concello de Santiago colabore na mellora da situación actual asumindo a ordenación do tráfico no recinto.

A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, acompañada do director da Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, da xerente da Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza, Eloína Núñez, e da directora xeral de Recursos Económicos do Sergas, María Jesús Piñeiro, mantivo hoxe un encontro co alcalde de Santiago, Xosé A. Sánchez Bugallo, e outros representantes do Concello.

No encontro, a Xunta manifestou que ten o máximo interese en solucionar os problemas de circulación e estacionamento no Hospital Clínico de Santiago en colaboración co Concello.

A xuízo da Administración autonómica, antes de debater sobre a conveniencia das parcelas propostas para a construción de novos aparcadoiros, é necesario dispoñer dunha análise da mobilidade e das necesidades de estacionamento, tanto actuais como futuras. Só deste xeito será posible planificar a execución de solucións rigorosas con garantías de eficacia, evitando poñer “parches”, que poidan quedar escasos ou non resolvan de forma axeitada as necesidades de mobilidade relacionadas co hospital.

Por iso, a Área Sanitaria de Santiago deu xa o primeiro paso e vén de contratar a elaboración dun estudo de mobilidade e de necesidades de aparcadoiro no Hospital Clínico de Santiago, que permitirá contar cun diagnóstico sobre o funcionamento do tráfico, así como da demanda e a xestión actual do aparcadoiro dispoñible, tendo en conta as necesidades futuras.

No estudo prevese realizar as seguintes tarefas: unha caracterización do tráfico, a partir de datos publicados polas administracións titulares das vías e de información que se poida achegar por parte do concello de Santiago, así como de datos de telefonía móbil; identificación da demanda de mobilidade e de aparcamento, tanto a xerada polas actuais instalacións hospitalaria como a prevista tras a execución dos proxectos de ampliación e de protonterapia; e formulación de propostas de mellora da situación actual, en canto a prazas de aparcamento, transporte público urbano e interurbano e fomento da mobilidade ciclista e peonil.

Tal e como se informou no encontro de hoxe, dentro de 4 meses, a Xunta disporá dos primeiros datos para adoptar, en colaboración co Concello, as primeiras medidas de mellora, incluíndo a habilitación de zonas de estacionamento provisional durante as obras que están previstas no Hospital.

Ademais, a Xunta e a administración local deberán abordar a optimización futura da mobilidade en todo o ámbito urbano no que se atopa o Complexo Hospitalario.

Mentres tanto, o Goberno galego demandou colaboración do Concello de Santiago na ordenación do tráfico e o estacionamento no recinto hospitalario, coa intervención Policía Local.

A Administración autonómica lembrou que está a impulsar un investimento de 110 M? na infraestruturas sanitarias de Santiago e considera necesaria a implicación municipal para optimizar o acceso dos cidadáns á sanidade pública.





