A Xunta inicia a elaboración dos Orzamentos 2024, que priorizarán o crecemento, o emprego, os proxectos transformadores e a modernización dos servizos públicos

O DOG publica hoxe a orde pola que se ditan as instrucións para a elaboración das contas do vindeiro exercicio

A Xunta de Galicia xa iniciou o proceso de elaboración dos Orzamentos da Comunidade Autónoma para 2024, unhas contas que impulsarán o crecemento, o emprego, os proxectos transformadores, e que proseguirán coa modernización dos servizos públicos e co apoio aos máis vulnerables.

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoxe a orde pola que se ditan instrucións para a elaboración dos orzamentos do vindeiro exercicio que marcan as bases do plan financeiro do Goberno galego para o vindeiro ano.

Os orzamentos de 2024 terán o obxectivo de impulsar

o crecemento potencial da economía galega mediante os investimentos estruturais precisos para contar cun tecido industrial máis moderno, produtivo, sostible, e competitivo no marco dunha economía global e conectada.

Trátase de apostar polo desenvolvemento dunha industria intelixente con capital humano capaz de anticiparse aos cambios e xestionar as vantaxes das novas tecnoloxías a través da innovación e o impulso de sectores de alta complexidade.

As contas do vindeiro ano tamén buscan consolidar un crecemento sostido co impulso dos proxectos transformadores da estrutura económica de Galicia e co apoio de investimentos que contribúan á transición enerxética e dixital.

Ademais, proseguirán coa modernización dos servicios públicos fundamentais como instrumento básico de solidariedade e redistribución. No eido sanitario recollerán unha política ampla de investimentos para dotar a sanidade pública con equipos, infraestruturas e medios que garantan unha cobertura sanitaria que incida na mellora da saúde da poboación galega. No eido educativo despregaranse investimentos sociais que contribúan á formación de calidade e á igualdade de oportunidades, a través dunha administración educativa moderna, dinámica e innovadora, cunha aposta decidida pola formación profesional e as novas metodoloxías.

Neste marco, e en relación aos servizos sociais, estes orzamentos centraranse en seguir apoiando aos colectivos máis vulnerables con actuacións públicas destinadas a paliar e reducir as desigualdades.

Tamén recollerán medidas tendentes a superar o complexo reto demográfico como é o caso da Estratexia Retorna que fai do retorno unha forma de mellorar a competitividade e a produtividade do tecido empresarial, e o das políticas de conciliación e a mellora das condicións laborais e a calidade de vida.

Os obxectivos fixados para o orzamento de 2024 contribuirán a acadar os grandes retos fixados no Plan Estratéxico de Galicia (PEG) 2022–2030, na Estratexia Next Generation Galicia e no novo marco operativo 2021–2027 de fondos estruturais. Uns obxectivos

baseados no crecemento sustentable e cohesionado social e territorialmente, afondando na innovación e na dixitalización, promovendo unha transformación económica innovadora e intelixente e o coñecemento como vía de desenvolvemento, e promovendo unha transición enerxética limpa e equitativa.

Deste xeito, o PEG 2030 continuará a ser o horizonte das liñas de investimento e gasto do orzamento, que terán tamén unha visión transversal das políticas de gasto con perspectiva de xénero, impacto na infancia e un informe do orzamento en clave de obxectivos da Axenda 2030 e a transición ecolóxica.

A elaboración dos orzamentos para 2024 estruturarase, ao igual que as contas vixentes, en torno a catro comisións: a Comisión de análise e avaliación de obxectivos dos programas de gasto, que avalía os obxectivos estratéxicos e operativos asignados aos distintos programas de gasto e aos seus indicadores de resultado; a Comisión de ingresos propios e finalistas, responsable da elaboración das previsións sobre os distintos ingresos; a Comisión de fondos europeos e Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), que establece a programación dos anteditos fondos; e a Comisión funcional do gasto, que determina a distribución do orzamento por programas, capítulos e proxectos.

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando