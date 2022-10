A Xunta inicia a cualificación de 80 docentes de formación para o emprego en competencias dixitais

A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade iniciou a terceira edición de Formadores Dixitais que amplía as horas lectivas ata as 150



O programa formativo celébrase ata o próximo 15 de decembro e permitirá ás persoas participantes obter coñecementos para a docencia virtual



Santiago de Compostela, 9 de outubro de 2022

A Xunta vén de poñer en marcha a terceira edición do programa Formadores Dixitais no que se está a ofrecer cualificación en competencias dixitais a 80 docentes especializados en formación para o emprego.

A iniciativa estende o número de horas lectivas dirixidas a estes profesionais ata as 150 nesta ocasión, na que se prestará especial atención ás ferramentas para a docencia virtual. As sesións, que arrancaron esta mesma semana, estenderanse ata o próximo 15 de decembro.

A docencia vinculada á area de emprego é unha pedra angular nas dinámicas dun mercado laboral en constante evolución con un novo abano de posibilidades que están dando paso a novos desafíos, principalmente no eido dixital. Formadores Dixitais está dirixido, así, a docentes residentes en Galicia que impartan ou teñan impartido desde o ano 2020 algún curso dentro do eido da formación para o emprego.

As horas lectivas do programa impártense 100% en modalidade on line. Repártense en módulos formativos co propósito de mellorar a capacitación dixital das persoas que traballan na formación para o emprego ofrecéndolles ferramentas baseadas no e–learning. Neste marco, as sesións aproveitan técnicas e soportes desta modalidade docente tanto no eido da xestión académica, as aplicacións de telefonía móbil e/ou o desenvolvemento de podcasts ou presentacións interactivas.





