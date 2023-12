A Xunta inicia as consultas ambientais do proxecto da rolda Sur-Oeste de Ordes, que permitirá liberar de tráfico o centro do municipio

A Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda somete o proxecto ao proceso de avaliación ambiental simplificada ao longo dun mes

A Xunta inicia o trámite das consultas ambientais do proxecto de execución da Rolda Sur–Oeste de Ordes, que permitirá liberar de tráfico o centro do municipio.

A Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda somete o proxecto ao procedemento de avaliación ambiental simplificada, ao longo dun prazo dun mes.

Esta actuación, que impulsa a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, ten dun orzamento autonómico de máis de 8 M?, que inclúe o investimento necesario para as expropiacións de terreos.

O obxectivo é a execución dunha nova rolda de máis de 2 quilómetros de lonxitude, que unirá a estrada N–550, onde o Ministerio de Transportes prevé a execución dunha intersección tipo glorieta, coa AC–413 e a DP–5903, onde se acometería outra rotonda.

A infraestrutura viaria permitirá reducir o tráfico de vehículos no núcleo urbano de Ordes, máis concretamente nas rúas Mediodía e do Recreo, xa que posibilitará a conexión da estrada AC–524, no acceso á AP–9 e a Mesía, e da N–550, no acceso a Santiago, coa AC–413, que vai a Carballo e a DP–5903, de acceso a Trazo e Tordoia.

A estrada terá tres carrís e executarase tamén unha glorieta no punto quilométrico 0+560, á altura de intersección coa rúa Coruña e do desvío que vai cara ao instituto e a piscina municipal.

Tamén se executará unha intersección en T, con carrís centrais, no acceso ao cemiterio do Balado e ás instalacións do Punto Limpo de Ordes.

Ademais o proxecto inclúe unha senda peonil e un carril bici que permitirán dar continuidade aos itinerarios que conectan Ordes, desde a praza da Constitución, coas instalacións da piscina municipal, o IES Maruxa Mallo e IES Nº1.





