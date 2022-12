A Xunta ingresa antes de que remate o ano o complemento extraordinario a preto de 37.000 perceptores das pensións non contributivas

O Goberno galego destinará 8 millóns nesta axuda, que beneficia a un colectivo que o necesita moi especialmente

O vindeiro ano incrementarase esta axuda extraordinaria nun 5% tal e como consta no proxecto de lei de orzamentos para 2023

Tamén se adiantou unha semana o pagamento da Risga aos seus máis de 6.000 beneficiarios para que contasen con esta axuda antes do Nadal



complemento extraordinario para os preto de 37.000 perceptores de pensións non contributivas da nosa Comunidade. Adiantou esta axuda destinada aos pensionistas de xubilación e invalidez na súa modalidade non contributiva, a persoas anciáns e enfermas perceptoras do fondo de asistencia social e ás persoas con discapacidade que perciben o subsidio de garantía de ingresos mínimos.

O Goberno galego inviste 8 millóns nesta achega, que beneficia a un colectivo que o necesita moi especialmente. O ingreso realizouse por oficio o a todos os beneficiarios que reúnan os requisitos e ascende a 206 euros por persoa

Galicia foi das poucas comunidades que mantivo de xeito ininterrompido durante os últimos anos este complemento, que non é obrigatorio, senón que son as propias comunidades autónomas as que deciden o seu mantemento.

Así mesmo, a Administración autonómica tamén adiantou o ingreso da Renda de Inclusión Social de Galicia (Risga) para antes do Nadal para que os seus máis de 6.000 beneficiarios puidesen contar coa axuda antes destas datas tan sinaladas.





