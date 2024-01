A Xunta informa ás entidades de protección da infancia sobre o novo concerto social de acollemento residencial

O director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, reuniuse esta mañá na Escola Galega da Administración Pública (EGAP) con entidades de protección da infancia para informar sobre o novo concerto social de acollemento residencial aprobado polo Goberno galego.

Á reunión asistiron diversas entidades do terceiro sector que traballan no eido da protección á infancia e o acollemento residencial. O director xeral informou ás entidades de que o novo concerto social dá prioridade ás entidades sen ánimo de lucro e ten por obxectivo garantir un tratamento homoxéneo a todas as casas de familia e minirresidencias da Comunidade Autónoma.





