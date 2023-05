A Xunta informa no XI Congreso de Business Angels en Santander da Axenda Financeira de Galicia

O director do Igape, Fernando Guldrís, participa nunha mesa redonda celebrada no marco do encontro organizado pola Asociación Española de Business Angels (Aeban), onde pon en valor a importancia da Axenda na mellora competitiva do tecido produtivo de Galicia

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santander, 30 de maio de 2023

O director do Igape, Fernando Guldrís, participou hoxe en Santander

nunha mesa redonda celebrada no marco do XI Congreso Nacional de Business Angels organizado por Aeban, na que puxo en valor o peso e a importancia da Axenda Financeira que vén promovendo o Goberno galego, e que está a mobilizar 400 M? para facilitar o financiamento do tecido empresarial galego.

A Axenda, explicou Guldrís, configúrase como unha completa folla de ruta con medidas de

apoio financeiro para o tecido empresarial galego. Así, a través dos distintos programas, propicia investimentos directos na procura de reforzar a solvencia financeira das empresas galegas, contribuíndo con iso á reactivación da economía galega e á mellora da competitividade do tecido produtivo.

“Na Administración autonómica somos conscientes de que debemos axudar ás pemes e aos traballadores autónomos para darlle acceso ao crédito, na procura de que poidan gañar músculo, contribúan á xeración e ao mantemento do emprego, e desenvolvan proxectos que impulsen á reactivación económica e a competitividade dos nosos sectores estratéxicos”, afondou o director do Igape.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando