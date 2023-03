A Xunta e a industria de produtos do mar conxelados investirán 400.000 euros en distintas accións de promoción para impulsar a competitividade do sector

O Consello da Xunta deu hoxe luz verde á sinatura dun convenio de colaboración entre a Consellería do Mar e Conxemar para a mellora da comercialización destes elaborados da pesca, marisqueo e acuicultura ao longo deste ano

O Goberno galego destina a este acordo máis de 200.000 euros, aos que se suman outros 200.000 euros aportados polo sector e estará vixente desde a súa sinatura ata o 30 de novembro de 2023

Este acordo inclúe diferentes iniciativas como a promoción do XI Congreso Internacional Conxemar–FAO 2023 e da XXIV Feira de produtos conxelados CONXEMAR 2023, ambos eventos consolidados e escaparates excepcionais desta industria

A Consellería do Mar e a Asociación Española de Maioristas, Importadores, Exportadores e Transformadores de Produtos da Pesca e da Acuicultura (Conxemar) unen esforzos na promoción e mellora da comercialización dos produtos do mar conxelados. Fano unha vez que o Consello da Xunta aprobou hoxe a sinatura dun convenio de colaboración entre as partes para a realización de distintas accións en 2023 encamiñadas ao impulso deste tipo de produtos derivados da pesca, o marisqueo e a acuicultura.

Esta colaboración estará vixente desde a sinatura do convenio ata o 30 de novembro de 2023 e conta cunha aportación por parte da Xunta de Galicia de 200.000 euros, cofinanciados co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), aos que se suman outros 200.000 euros

aportados por Conxemar.

Con ese orzamento desenvolveranse distintas iniciativas de promoción e difusión co fin de favorecer o crecemento do sector e que Galicia manteña o liderado no territorio nacional. A comunidade aporta máis do 50 % da facturación do sector de produtos do mar conxelados a nivel nacional e aglutina tamén a máis da metade das empresas do sector.

Unha das accións contempladas ao abeiro deste convenio é a promoción do XI Congreso Internacional Conxemar–FAO 2023, que aspira a poñer en valor a transformación azul na cadea de valor dos produtos do mar e reforzar o seu papel como foro referente nas temáticas relacionadas coa alimentación e o peixe conxelado.

Outra das iniciativas que inclúe esta colaboración é a organización e promoción nacional e internacional da XXIV Feira de produtos conxelados Conxemar 2023, que se celebrará no mes de outubro en Vigo e que supón, xunto co congreso, un escaparate excepcional para incentivar o crecemento do sector. Ademais, porase en marcha dun plan de comunicación para incentivar o consumo deste tipo de produtos que teña visibilidade en diferentes plataformas como as redes sociais.

Normal 0 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando