A Xunta incrementou nun 24% a achega autonómica ao Servizo de Axuda no Fogar durante esta lexislatura

No ano 2020 a aportación autonómica era de 9,7 euros a hora, mentres que neste ano ascendeu ata os 12 euros a hora, adiantándose un ano ao compromiso acadado coa Fegamp

O Goberno galego destina a este servizo de competencia municipal un investimento récord de 112 millóns de euros, un 10% máis que o ano pasado e 100 millóns máis que no ano 2009

Santiago de Compostela, 14 de xuño de 2023

A Xunta incrementou nun 24% a achega autonómica ao Servizo de Axuda no Fogar (SAF) durante esta lexislatura. A conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, respondeu esta mañá a unha interpelación sobre esta prestación no Pleno do Parlamento galego, onde destacou que o Goberno galego financia o 70% deste servizo de competencia municipal.

A conselleira lembrou que os orzamentos da Xunta para este ano 2023 adiantan nun ano o acordo coa Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para incrementar a aportación autonómica a este servizo ata os 12 euros a hora. Deste xeito, o Goberno galego pasará dos 9,7 euros hora que destinaba no ano 2020 aos 12 euros hora xa neste ano.

Fabiola García apuntou que o investimento do Goberno galego bate todos os récords durante este ano ao superar os 112 millóns de euros, un 10% máis que o pasado ano e 100 millóns máis que no ano 2009. Un incremento que fixo posible este aumento do prezo hora, pero tamén mellorar o servizo ao sumar máis horas dispoñibles para o uso dos concellos.

Así mesmo, fixo fincapé en que Galicia segue a ser unha comunidade líder no Servizo de Axuda no Fogar. Unha axuda da que, sinalou, se benefician nestes momentos 26.000 persoas con dependencia recoñecida e que permite ofrecerlle ás persoas maiores ou con discapacidade liberdade para seguir vivindo nas súas casas ao tempo que están atendidas.





