A Xunta incrementa ata 66,4 M€ o orzamento das axudas para rehabilitación enerxética de edificios, case tres veces máis que na convocatoria anterior

O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a ampliación en 30 M? da dotación inicial deste programa, convocado a mediados de xuño

O Instituto Galego da Vivenda e Solo responde así á elevada demanda que están rexistrando estas subvencións, con preto de 900 solicitudes xa presentadas

O obxectivo é chegar a financiar con axudas de como máximo 26.750 ? actuacións que incidan na eficiencia e no aforro dos consumos en arredor de 6.800 vivendas

En total e con esta ampliación, ofrecerase aos cidadáns máis de 73 M? a través de 3 liñas de axudas para rehabilitar enerxeticamente vivendas e edificios residenciais





Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 11 de agosto de 2023

A Xunta de Galicia incrementa en 30 millóns de euros, ata chegar a 66,4 millóns, os fondos destinados á actual convocatoria de axudas para actuacións de rehabilitación enerxética en edificios de tipo residencial, o que supón practicamente triplicar o orzamento destinado a esta mesma liña de incentivos o ano pasado.

Diario Oficial de Galicia publica hoxe a ampliación da partida inicialmente asignada pola Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda a este programa, que en 2022, no marco da súa primeira convocatoria na Comunidade, se saldou cunha execución do 100% e unha notable demanda.

Neste sentido, cómpre subliñar a boa resposta da cidadanía galega a esta nova orde de axudas para as actuacións a nivel de edificio. De feito, desde que o pasado 16 de xuño se abriu o prazo para poder acollerse a elas,

o Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) xa recibiu preto de 900 solicitudes.

Coa esta ampliación orzamentaria, a Xunta busca responder á altísima demanda que está espertando esta segunda convocatoria do programa, destinando a reforzar as axudas para rehabilitar edificios o groso do diñeiro que ten que recibir Galicia no marco do terceiro reparto de fondos europeos para programas de mellora da eficiencia enerxética no eido residencial.

En concreto, o programa a nivel de edificio está destinado a apoiar a particulares, comunidades de veciños ou cooperativas propietarias de inmobles construídos antes do ano 2000 na execución de diferentes actuacións sobre a envolvente de edificios e construcións unifamiliares ?como a renovación de fachadas e cubertas?, así como á substitución de equipos de calefacción e auga quente por outros que non utilicen enerxía fósil para lograr reducir os consumos en, como mínimo, un 30%.

A subvención a percibir poderá chegar ata os 26.750 euros se se trata dunha vivenda unifamiliar e ata os 23.500 euros se esta forma parte dun edificio colectivo residencial. A contía, en todo caso, dependerá do aforro enerxético acadado, do tipo de inmoble e dos ingresos do solicitante, de xeito que ante determinadas situacións de vulnerabilidade poderase cubrir incluso o 100% do custo das obras.

O ano pasado, a primeira convocatoria desta liña de subvencións saldouse coa execución do 100% dos 22,8 millóns de euros dispoñibles, uns fondos que contribuíron a mellorar a eficiencia de 2.334 vivendas en toda Galicia.

Tendo en conta as estimacións feitas a partir deste balance e que agora se disporá practicamente do triplo de orzamento,

poder chegar a financiar actuaci

ns que incidan na eficiencia de arredor de 6.800 vivendas. En definitiva, estímase que se facilitará a rehabilitación enerxética de case tres veces máis fogares galegos que no marco da primeira convocatoria.

En todo caso, cómpre lembrar que o programa a nivel de edificio non é o único convocado pola Xunta este ano co fin de axudar a reducir os consumos e as emisións do parque residencial galego. O 15 de xuño publicáronse outras dúas liñas de subvencións: para actuacións de mellora da eficiencia enerxética en vivendas e para a elaboración do libro do edificio e redacción de proxectos de rehabilitación, ambas con prazo aberto.

En total e contando con esta ampliación orzamentaria, os propietarios de vivendas e edificios residenciais teñen á súa disposición máis de 73 millóns de euros en axudas a través de tres tipos de programas ?edificio, vivenda e libro do edificio? dirixidos a financiar obras e reformas que melloren a eficiencia enerxética dos seus fogares. Un orzamento que, se estima, permitirá intervir sobre un total de 15.800 vivendas galegas.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando