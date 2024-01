A Xunta incorpora novos centros aos programas Radio na Biblio, Biblioteca Creativa e Lectura e familias e convoca iniciativas de voluntariado nestes espazos

Case 200 centros traballan cos laboratorios de radio e 170 inician o seu alumnado no pensamento computacional en actividades programadas polas bibliotecas



Un total de 115 centros desenvolven actividades para promover a participación das nais e pais en experiencias de lectura ou traballo con medios de comunicación



Os centros poden solicitar unirse a Bibliotecas Escolares Solidarias ata o 13 de xaneiro



A Xunta de Galicia vén de publicar as resolucións definitivas dos programas

Biblioteca Creativa

para este curso 2023/24, a través das que se incorporan novos centros e se dá continuidade á participación dos xa integrados. Así mesmo, o Portal Educativo publicou xa a convocatoria de

, a iniciativa que busca estimular o voluntariado cultural en relación coas bibliotecas e a lectura entre o alumnado dos niveis non universitarios e as súas familias.

Todos estes programas enmárcanse no Plan LIA 2021–2025 (Lectura, Información e Aprendizaxe), pola que se guían todas as actuacións en materia de bibliotecas escolares

O programa Radio na Biblio chega este curso a 196 centros de ensino, que contan todos eles cun laboratorio de radio no que traballan as competencias informacionais e mediáticas do alumnado. A resolución publicada no Portal Educativo establece a continuidade de 166 centros no programa e a incorporación dos seguintes 30 colexios e institutos:

CIFP Universidade Laboral

CEIP Plurilingüe de Tarrío

Malpica de Bergantiños

CPI Plurilingüe Virxe da Cela

CEIP Plurilingüe O Mosteirón

Santiago de Compostela

IES Arcebispo Xelmírez I

IES Maximino Romero de Lema

CEIP Plurilingüe Virxe do Corpiño

CPI Plurilingüe José García García

CEIP Plurilingüe de Tenorio

CEIP Plurilingüe Feliciano Barrera

CEIP Plurilingüe Mestre Ramiro Sabell Mosquera

CEIP Plurilingüe da Ribeira

CEIP Plurilingüe Seis do Nadal

CEIP de Coutada–Beade

Un total de 170 colexios desenvolven este curso o programa Biblioteca Creativa, 145 de continuidade e 25 de nova incorporación, tal e como recolle a resolución. O obxectivo da iniciativa é estimular a iniciación do alumnado de Infantil e Primaria no campo do pensamento computacional a través de actividades manipulativas e outras, programadas desde a biblioteca escolar. Os centros de nova incorporación son os reflectidos na seguinte táboa:

CEIP Plurilingüe Santa María do Castro

CEIP Plurilingüe Vicente Otero Valcárcel

CEIP Plurilingüe Novo Mesoiro

CEIP Ramón Otero Pedrayo

CEP Plurilingüe de Carreira

Barco de Valdeorras, O

CEIP Plurilingüe Julio Gurriarán Canalejas

CEIP Virxe da Pena da Sela

CEIP Plurilingüe de Seixalbo

CPI Plurilingüe José García García

CEP Antonio Magariños Pastoriza

CEIP Plurilingüe de Oca

CEIP Plurilingüe de Tirán

CEIP Plurilingüe Feliciano Barrera

CEIP Plurilingüe de Cedeira

CEIP Plurilingüe Javier Sensat

CEIP de Coutada–Beade

Vilagarcía de Arousa

O programa Lectura e familias estimula o deseño e desenvolvemento de iniciativas que favorezan a participación das familias en actividades da biblioteca escolar. O obxectivo é que nais e pais se impliquen en experiencias de lectura ou de traballo coa información e medios de comunicación, coa finalidade de que poidan intervir con mellores recursos e eficacia na formación dos seus fillos como persoas lectoras e usuarias de información.

Tal e como establece a resolución definitiva, son 90 os centros que continúan no programa, aos que se suman os 25 que se incorporan a el por primeira vez:

CEIP Plurilingüe Santa María do Castro

CEIP Plurilingüe Eladia Mariño

CEIP Emilio González López

CEIP Plurilingüe Alborada

CPI Plurilingüe Virxe da Cela

CEIP Couceiro Freijomil

CPI Plurilingüe de Fonte–Díaz

CEIP Plurilingüe Santa María

IES Santiago Basanta Silva

CEIP Nosa Señora de Xuvencos

CEIP Plurilingüe Manuel Sieiro

CEIP Manuel Cordo Boullosa

CEIP Fermín Bouza Brey

CEIP Ramón de Valenzuela

CEIP Plurilingüe Javier Sensat

CEIP de Sárdoma–Moledo

CEIP Plurilingüe Carballal–Cabral

CRA de Vilaboa Consuelo González Martínez

Os centros interesados en sumarse a Bibliotecas Escolares Solidarias poderán solicitalo ata o 13 de xaneiro. O programa contempla o desenvolvemento de actividades de voluntariado nas etapas de Primaria e Secundaria e outras ensinanzas, e a posibilidade de optar a unha distinción a través do Selo Biblioteca Escolar Solidaria.

O obxectivo é recoñecer os esforzos das comunidades educativas por conformar bibliotecas escolares inclusivas, que axuden a paliar as desigualdades no acceso ao coñecemento e ao uso dos recursos culturais e de aprendizaxe. A iniciativa intégrase, ademais, como iniciativa de voluntariado nos programas da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, dependente da Consellería de Política Social.

