A Xunta incluirá o desenvolvemento do Plan de Saúde Mental nos obxectivos dos acordos de xestión das áreas sanitarias para este ano

No 2022, completarase a extensión das unidades de prevención do suicidio nas sete áreas, e revisarase o seu protocolo de detección no eido educativo

O Goberno galego incrementou dende 2020 en máis dun 30% o orzamento para prazas concertadas de pacientes de saúde mental en unidades de apoio comunitario





